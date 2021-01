Soler cree que hay "debates falsos" sobre la Ley Celaá y lanza un mensaje de "tranquilidad" a la concertada

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, Miguel Soler, considera que hay debates "falsos" y "exagerados" sobre la LOMLOE, la conocida como 'Ley Celaá', y ha trasmitido un mensaje de "tranquilidad" a la enseñanza concertada. "Tranquilidad, trabajo conjunto y demostrar que, cuando se hacen las cosas buscando los máximos consensos posibles, siempre se llega a mejores conclusiones".

Así lo ha aseverado Soler en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por las críticas de algunos sectores a la reforma educativa y por los efectos que tendrá en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, el secretario autonómico ha manifestado que "muchas de las afirmaciones sobre la concertada que se están escuchando ahora ya se escucharon aquí hace cinco años --cuando llegó el gobierno del Botànic-- y se ha constatado que no ha pasado nada".

Entre los reproches que, según recalca Soler, se hacen "y no corresponden a la realidad del contenido de la ley", resalta la supuesta supresión de los centros de Educación Especial. "Es radicalmente falso. No hay más que leer la ley, que habla, de forma coherente con resoluciones de la ONU, de que hay que avanzar hacia una mayor integración del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios y que esto debe ir acompañado de un incremento de recursos".

"Pero es que también dice --prosigue-- que se continuarán manteniendo los centros específicos para aquel alumnado que, por sus características, necesite esa escolarización y que, además, esos centros servirán de referencia para el resto". Por tanto, Soler cree que "es el típico debate radicalmente absurdo pero que ha provocado que la gente que no puede buscar o leer la ley se haya quedado con la impresión de que los centros vana desaparecer, cuando no solo no van a hacerlo, sino que, además, van aumentar su protagonismo".

La norma sí supone un cambio en cuanto a Religión, ya que no habrá una materia alternativa y no contará para la nota cuando esta se utilice para optar a una beca o el acceso a la universidad. Soler ha expresado el acuerdo del Ejecutivo valenciano, puesto que "el hecho de respetar el derecho de unos a cursar la asignatura no tiene por qué implicar obligaciones para otros".

En cuanto a la enseñanza concertada, el secretario autonómico sostiene que "el único cambio claro y textual que se produce en la ley es que no se considera que los centros que segregan por sexo deban tener un concierto". "Es algo que también compartimos: si queremos avanzar hacia una mayor entre hombres y mujeres, los centros mixtos son un requisito de entrada. Los segregados no están prohibidos, pueden ser privados, pero no se consideran centros a potenciar, es decir, que la sociedad los pague", ha argumentado.

Añade, en cuanto a la polémica por "la demanda social y la libertad de elección, ha incidido en que en la Comunitat Valenciana "hace cinco años se dijo lo mismo".

"Cambiamos el decreto de admisión de alumnos para buscar mecanismos que garantizaran una escolarización equilibrada entre la red pública y la concertada que pagamos entre todos. Han pasado los años y ahora, ya no es teoría, lo cierto es que las familias pueden continuar eligiendo centro y lo único que pasa es que cuando hay más demanda que oferta se aplica un baremo donde se prima la proximidad, la renta o la discapacidad...".

"NO HAY RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN"

Y ha añadido: "No hay ningún tipo de restricción a la libertad de elección de las familias, sino un refuerzo de lo que aquí ya aplicamos en 2016. Todo aquel discurso que se hizo en la Comunitat Valenciana ahora se demuestra que es falso, ya que las familias piden el centro que quieren y la mayoría obtiene el elegido en primera o segunda opción".

"Cinco años después podemos decir, en cuanto a la demanda social, que no hay debate en la enseñanza obligatoria. De hecho, en conversaciones con las patronales tienen claro que, si se actúa aplicando lo que hacemos aquí, con la LOMLOE no habrá ningún problema; el único elemento de discrepancia es el Bachillerato", ha admitido en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la devolución a algunos centros de aulas de Bachillerato concertadas que habían sido suprimidas basándose en una resolución de la Conselleria de Educación.

RENOVACIÓN CONCIERTOS

"Los tribunales han dicho lo que han dicho, veremos cómo evoluciona la normativa estatal, pero, de momento, en aplicación de las sentencias, se renovarán todos los conciertos en disputa", (hasta el curso 2025-2026) que, según ha recalcado, es un porcentaje muy pequeño. "Se habla como si hubiéramos cerrado el mundo y solo se redujeron aquellas aulas que se consideraron no imprescindibles para garantizar la oferta en esa etapa. En FP, que tampoco es obligatoria, no se ha producido ese debate porque creemos hay que continuar ampliando la oferta tanto en la pública como en la concertada".

Sobre la posibilidad de que los centros afectados interpongan reclamaciones judiciales, Soler declara que la Conselleria no tiene constancia aún de ningún caso y, por eso, no ha previsto ninguna partida económica para hacer frente. "Si se procede, lo estudiaremos para que se pueda garantizar que se ajuste al cálculo y la parte que habría que constatar es que se devuelve a las familias que han estado pagando".

Finalmente, Soler ha subrayado que, tras las aprobación de la LOMLOE, "las normas básicas elaboradas en los últimos años en la Comunitat Valenciana, como el decreto de admisión de alumnos o de Educación Inclusiva, entre otros, no van a cambiar, porque la ley pone en valor lo que llevamos haciendo aquí cinco años".

Sí tendrá que haber modificaciones "básicamente en el decreto de currículum de ordenación de sistema educativo, que puede permitir centrarlo más en que todo el alumnado finalice la educación obligatoria con las competencias necesarias para su desarrollo personal y profesional".