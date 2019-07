Sonidos jamaicanos y festivos inundan Viveros este sábado con Iseo & Dodosound, Auxili y Roba Estesa

Publicado 19/07/2019 13:47:33 CET

Los sonidos jamaicanos, mestizos y festivos serán los grandes protagonistas de la noche del sábado 20 de julio en los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de València gracias a tres grupos de diferentes procedencias: los navarros Iseo & Dodosound ofrecerán su música electrónica basada en el reggae y el dub; desde Ontinyent, Auxili llegará a los Jardines del Real en el marco de su gira de verano y Roba Estesa, desde el Camp de Tarragona, brindará su mezcla de folk y ritmos urbanos con letras feministas.

La cantante Leire Villanueva y el productor Alberto García iniciaron su colaboración artística en 2014 bajo el nombre de Iseo & Dodosound. La voz de ella, que ya se había podido escuchar en un proyecto en solitario, y la mesa de mezclas de él, entrenada en el rap y las bases electrónicas, encontraron un punto de unión en la música jamaicana.

Los dos comenzaron a componer temas basados "en el reggae y el dub, un género de cadencias hipnóticas que emplea todas las potencialidades de la tecnología". Después de trabajar en diez canciones, el dúo publicó Cat Platoon (2015), un álbum que los situó entre los proyectos punteros de la escena musical underground.

Si con el primer disco recorrieron cientos de kilómetros, su eclosión definitiva se produjo con Roots in the Air (2017), donde se encuentran temas como "Digital Shoots", "Vampire" o "Lost City".

Ahora presentan la mixtape 'Same Love', donde recogen canciones anteriores (como "Dame" y "Chan Chan", sus primeras letras en castellano), composiciones nuevas ("My Art on the Market", "Same Love") y una grabación en directo ("Txoria Txori", cantada en euskera).

En esta ocasión, Iseo & Dodosound estarán acompañados por The Mousehunters, una completa sección de metales que proporciona un plus de energía y vitalidad a algunos de los temas de la banda.

AUXILI

Por otro lado, Auxili es uno de los grandes referentes autóctonos de la música de raíz jamaicana. Sus composiciones se estructuran alrededor del reggae, pero incorporan pinceladas de ska, ragga y rap, entre otros estilos. Este cóctel se puede escuchar en los discos 'Dolç atac' (2015) e 'Instants cremant' (Propaganda pel fet, 2016). Su tercer álbum, 'Tresors' (Propaganda pel fet), se publicó en marzo de 2018. Su repertorio contiene las letras más comprometidas del grupo.

De este modo, denuncian los fundamentos de una sociedad que consideran injusta, ponen nombres y apellidos a la corrupción política y alertan sobre el crecimiento del fascismo y la represión. Musicalmente, supuso la incorporación definitiva de los sintetizadores y los efectos digitales. Esta combinación les valió el galardón a mejor disco de mestizaje de los Premios Ovidi 2018.

Auxili ha anunciado un parón temporal en 2020. Por ese motivo, el concierto en los Jardines del Real será una de las últimas oportunidades de verlos en el Cap i Casal antes del mencionado paréntesis.

ROBA ESTESA

Roba Estesa es un grupo nacido en 2011 formado por ocho mujeres unidas por las ganas de hacer música y cambiar el mundo. Su propuesta se basa en la fusión del folk, la rumba, los ritmos tradicionales y las canciones de autora.

Ellas mismas han bautizado esa mezcla con el nombre de "folkcalentó". Para conseguir ese sonido tan particular utilizan instrumentos como el violonchelo, el acordeón diatónico y el violín, así como el bajo, las guitarras y la batería. Además, sus actuaciones también se pueden seguir en lengua de signos. Asimismo, hay que señalar su compromiso feminista y reivindican disfrutar del ocio desde la visibilización y el empoderamiento.

A lo largo de su trayectoria han editado dos discos: 'Descalces' (Coopula Records, 2016) y 'Desglaç' (Coopula Records, 2018). Roba Estesa ofrecerá un espectáculo global, con una "fuerte carga performativa y transformadora".