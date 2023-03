El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE deja 400.000 euros en València

El Sorteo Extraordinario Del Día Del Padre De La Once Deja 400.000 Euros En Zaragoza

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha repartido 400.000 euros de su premio mayor en València, en el sorteo celebrado en la noche de ayer, con 10 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Los 400.000 euros los ha repartido la vendedora María Teresa Acebrón Cuello, desde su punto de venta en la zona de las Torres de Serranos en Valencia. Mª Teresa es vendedora ONCE desde hace cinco años y tiene discapacidad intelectural. "Este año ha sido espectacular ya que el buen tiempo y la afluencia de público en las Fallas ha favorecido mucho la venta en mi zona, en el centro histórico de la ciudad. Tanto el cupón del Extra del Padre como el dedicado a las Fallas han sido muy demandado en los casales", ha aseverado Mª Teresa.

Además, el cupón del domingo 19 de marzo, dedicado a la festividad de Fallas, ha dejado dos "suelditos" de 2.000 euros al mes durante 10 años en Córdoba, donde dos afortunados no olvidarán que el cupón de Fallas les ha permitido ganar este premio.

Mientras, el Extra del Día del Padre de la ONCE ha repartido 3,2 millones de euros entre siete comunidades autónomas con 80 cupones. Cataluña ha recibido 960.000 euros de este Extraordinario. En Granollers, Gerad Carranco Soria ha repartido 400.000 euros en 10 cupones premiados. Santa Oliva (Tarragona) ha recibido 360.000 euros de manos del vendedor de la ONCE Antonio Machado González, en nueve cupones premiados. Y en Barcelona, la vendedora de la ONCE María del Carmen Peñas Ruiz ha dejado 200.000 euros más.

Andalucía también ha sido agraciada en este Sorteo Extraordinario, recibiendo 880.000 euros en total. De ellos, 360.000 los ha repartido en Sevilla Luis Navarro Murillo. En la localidad de Cártama (Málaga), Antonia Villalta Reyes ha repartido 320.000 euros en ocho cupones que han llegado a otros tanto afortunados. Y en Jerez de la Frontera, uno de los establecimientos colaboradores con la ONCE ha dejado 200.000 euros en cinco cupones agraciados con 40.000 euros.

Aragón ha recibido 400.000 euros de manos de Caridad López Rubio, que comercializó 10 cupones desde su punto de venta en Zaragoza. Otros 400.000 euros han ido a las Islas Canarias, donde Iban Viera Caldet ha vendido 10 cupones premiados en Las Palmas de Gran Canaria.

Las Islas Baleares han recibido 80.000 euros. Miguel Ángel Vico García ha dejado 40.000 euros en Calviá, y Juan Zurera Cobos ha dejado otros 40.000 en Algaida.

Finalmente, la ciudad de Madrid ha recibido 40.000 euros en un cupón vendido por Carlos Martín Chaves. Y, a través de www.juegosonce.es, se ha vendido un cupón premiado con 40.000 euros.