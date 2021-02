STEPV rechaza que las Fallas y Magdalena sean lectivas porque supone "más presión laboral" para el profesorado

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

STEPV ha mostrado este jueves su oposición a que los festivos municipales, en especial Fallas y la Magdalena, sean días lectivos, ya que ha defendido que "mantener a raya el incremento de contagios no puede suponer una nueva sobrecarga de trabajo para el profesorado".

"No aceptaremos ninguna modificación del calendario escolar que comporte más presión laboral al profesorado", ha señalado el sindicato después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya anunciado que pedirá a los Ayuntamientos que los días festivos en el ámbito municipal sean considerados lectivos para no favorecer ningún tipo de celebración, en relación a las Fallas y la Magdalena.

Al respecto, la organización sindical ha defendido que "tanto el Consejo Escolar Municipal de València como el de Castelló ya abordaron esta cuestión hace poco más de un mes" y que "ambos acordaron mantener los tres días no lectivos en Fallas y Magdalena como estaban previstos", ha recordado en un comunicado. El sindicato considera que "no es de recibido cargar con esta responsabilidad los municipios, y más cuando ya lo han decidido".

En este sentido, se ha dirigido al Consell para recordarle que "también tiene responsabilidades en el calendario escolar, sobre los periodos no lectivos de Navidad o de Pascua, por ejemplo".

"En Navidad, cuando todos los expertos estaban poniendo el grito de alerta sobre el posible incremento de contagios, no se tomó ninguna medida respecto al calendario escolar. Desconocemos si tiene previsto tomar alguna medida respecto al periodo no lectivo de Pascua, pero desde STEPV advertimos que tanto el profesorado como el alumnado necesita periodos de descanso y, por lo tanto, no aceptaremos ninguna modificación del calendario escolar que comporto más presión laboral al profesorado", ha advertido.

También ha criticado que la Conselleria de Educación "se ha emperrado en convocar unas oposiciones a las cuales están convocados 15.000 docentes interinos que están intentando sacar el curso más complicado de la historia reciente y ahora solo faltaba que les recortaron los pocos días que tienen para poder prepararse, puesto que la administración no ha querido atender las peticiones del sindicato de no celebrar este año las oposiciones, mientras duro la pandemia".