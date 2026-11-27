Oficina de Suma - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria ha reabierto su oficina en L'Alfàs del Pi (Alicante) tras obras de renovación acometidas para modernizar y mejorar los espacios de atención a la ciudadanía, incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y adaptar las dependencias en caso de un crecimiento de la plantilla.

Las obras de remodelación y mejora, que han contado con una inversión de 266.000 euros, se han desarrollado en las dependencias situadas cerca del Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de mejorar su disposición y estructurar mejor los espacios, que ocupan 107 metros cuadrados.

De esta forma, se ofrece "una mejor distribución de su superficie, mucho más funcional y donde gana protagonismo la zona destinada a la ciudadanía ya que se crea un área de espera más amplia y equipada". Además, se han habilitado nuevas dependencias de uso exclusivo para el trabajo de la plantilla de Suma y nuevos espacios para reuniones y atención personalizada.

En la actualidad, la oficina de Suma cuenta con un equipo cualificado de cuatro personas que ofrecen atención al público en inglés, alemán, francés, ruso, además del español y el valenciano, según ha subrayado la Diputación en un comunicado.

Esta oficina atiende al año una media de 8.500 personas con una media diaria de 34 citas, aunque en los periodos de pago voluntario la cifra es muy superior. La propuesta de Suma es "seguir trabajando en la atención ciudadana presencial, al tiempo que se implementan otras herramientas de consulta a través de diferentes sistemas tecnológicos".

La inversión realizada en la oficina de Suma de L'Alfàs del Pi también ha incorporado mejoras en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, como cartelería digital, sistemas de impresión compartida para reducir el consumo de papel, paneles y techos fonoabsorbentes que optimizan la acústica y un sistema de climatización más eficiente que contribuye al ahorro energético.

"SERVICIO CERCANO"

El director de Suma, José Antonio Belso, quien ha asistido a la apertura de la oficina junto al alcalde del municipio, Vicente Arques, que también es portavoz del PSPV en la Diputación, ha subrayado que con esta actuación dan "un paso más" en el "firme propósito de ofrecer un servicio cercano y adaptado a las necesidades reales de los vecinos y vecinas". "Queremos que nuestras oficinas sean espacios plenamente integrados en el entorno municipal, que se sientan útiles y resolutivas a la hora de atender a la ciudadanía", ha apostillado.

Por su parte, Arques ha resaltado la importancia de contar con unas instalaciones "totalmente modernizadas" en el municipio. "Esta remodelación supone un salto cualitativo muy destacable para nuestros vecinos que ahora disponen de un espacio más accesible, cómodo y eficiente para realizar sus gestiones tributarias sin salir de la localidad", ha apuntado.

Asimismo, Belso ha destacado que la "apuesta por la digitalización se acompaña de nuevos esfuerzos por mejorar la atención personalizada y presencial, sin perder de vista que el trato humano y la atención directa siguen siendo indispensables" para "cuidar" de los contribuyentes, "especialmente de los colectivos que más lo necesitan, aquellos que sufren directamente la brecha digital o quienes necesitan solventar cuestiones complejas o particulares".

PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS

Bajo esa premisa, la Diputación ha resaltado que Suma ha llevado a cabo un plan de renovación de las diferentes oficinas ubicadas en los municipios de la provincia. La de L'Alfàs del Pi es la quinta renovada de las de la red de la provincia.

Este proceso de actualización comenzó con la remodelación de la oficina de Elche-Carrús en febrero del pasado año y ha continuado en 2026 en Benidorm, Torrevieja y Santa Pola. Asimismo, en las próximas semanas está previsto iniciar la reforma de las sedes de Suma en Orihuela y Almoradí, según ha explicado la institución provincial.