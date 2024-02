Sumar convoca encuentros en València, Alicante y más puntos de la Comunitat Valenciana dentro de su proceso asambleario

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha convocado varios "encuentros de debate" en València, Alicante y otras localidades de la Comunitat Valenciana de cara a su primera asamblea estatal, mientras Compromís mantiene abiertas las opciones de confluir o no con este partido para las elecciones europeas.

En concreto, los encuentros están programados en Elche (sábado 24 de febrero, Casal Jaume I, 10.00 horas), València (sábado 24, Ca Revolta, 11.00 horas), Alicante (viernes 1 de marzo, sede UGT-PV, 17.30 horas), Villena (sábado 2, sede Verdes de Europa, 10.00 horas) y Orihuela (sábado 2 de marzo, sede Cambiemos, 11.00 horas), anuncia el partido en redes sociales.

Estas sesiones, también convocadas en ciudades de otras comunidades autónomas, se enmarcan en el proceso que está desplegando Sumar para celebrar el 23 de marzo su primera asamblea estatal, donde hay unas ponencias organizativas y políticas que se someten a debate.

En las últimas semanas, varios representantes de Compromís han dejado en el aire la posible confluencia con Sumar en la candidatura para las elecciones europeas de junio, ya que han reiterado que su acuerdo con Sumar implica que no habrá competencia electoral a nivel autonómico.

Desde la coalición valencianista trasladaron que el 18F evidenció la importancia de la implantación territorial para tener tirón en las elecciones. A su vez, señalaron que era la primera vez que Sumar se presentaba a los comicios gallegos pero, de cara a otras citas autonómicas, tiene alianzas con partidos regionalistas como Chunta, En Comú Podem y el propio Compromís. "Es un buen camino", ahondaron.

Este pasado martes, la diputada de Compromís-Sumar en el Congreso, Águeda Micó, remarcó que la coalición no forma parte a nivel orgánico del partido de Yolanda Díaz a nivel orgánico, que a su juicio acudió "pronto" a las elecciones gallegas del domingo donde no logró representación. Ahora bien, destacó que es un proyecto necesario a nivel estatal.

Micó, que forma parte del partido mayoritario de Compromís (Més), recalcó que la coalición mantiene estrictamente una relación bilateral con Sumar, basada en compartir el grupo en el Congreso y en la no competencia electoral en los distintos comicios.

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví (Més), celebró el pasado lunes "el imparable ascenso del BNG", partido que ve como "un espejo" donde se tiene que mirar su coalición.

De cara a las europeas, Baldoví se limitó a insistir en que la prioridad de Compromís será presentarse de la forma en la que "los intereses valencianos estén bien representados": "La opción más acertada será la que haga que el valencianismo político, una fuerza de proximidad, esté en Europa (...) Cuando toque, regaremos".

Desde Iniciativa, otras de las 'patas' de Compromís, su coportavoz Aitana Mas desveló que su "preferencia clara" es concurrir con Sumar en las europeas. "Que Sumar se pueda instalar a mí no me genera ningún miedo, ha de ser un elemento de cooperación y colaboración entre Compromís y Sumar; otra cosa es entrar en unas elecciones, no vamos a competir nunca en unas elecciones", expresó en una entrevista en À Punt.

La semana pasada, Iniciativa planteó una consulta abierta a sus militantes sobre las posibles alianzas de la coalición con otras formaciones de cara a las europeas, mientras Més remarcó que todavía no lo ha hablado.