Archivo - La vicepresidenta primera y consejera de vivienda, empleo e igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, en imagen de archivo.- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, encabezará finalmente la lista del PP por Valencia al Senado de la que sale Alma Alfonso, según han confirmado fuentes del PP provincial.

Aunque inicialmente se había anunciado que la lista iba a estar formada por Alma Alfonso, Luis Santamaría y Ruth Sánchez, minutos después las mismas fuentes han señalado que será Camarero la que encabece la lista, de la que finalmente sale Alma Alfonso.

Así, Camarero es el segundo miembro del Consell que irá en las listas por el Partido Popular para las elecciones del 29 de noviembre, tras conocerse que Elena Albalat encabeza la lista del PP por Castellón al Congreso.

Los movimientos con vistas a las elecciones generales obligarán al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a realizar una remodelación de su Consell.El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este domingo un decreto por el que el jefe del Consell dispone el cese de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. Llorca, el pasado jueves, preguntado sobre cómo puede afectar al Consell este movimiento, señaló: "En los próximos días tendrán noticias".

El PP ha dado a conocer este domingo que el alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón, y la diputada nacional Belén Hoyo son los números '2' y '3' respectivamente de la lista del Partido Popular por Valencia al Congreso de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

La lista del PP por Valencia a la Cámara Baja la lidera la alcaldesa de València, María José Catalá, tal como anunció la propia primer edil el pasado viernes. Fernando de Rosa será el '4', Esperanza Reynal, la '5' y el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, el '6'.