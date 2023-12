Taxistas piden ayudas para dar servicio a personas con discapacidad y rechazan medidas que conlleven "explotación"

Proponen a Cocemfe CV reuniones periódicas para "buscar entre todos" soluciones de mejora: "Debemos ser aliados"



VALENCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, Fernando del Molino, ha advertido de que las medidas planteadas por Cocemfe CV para mejorar el servicio prestado a personas con discapacidad pueden derivar en una "explotación a los trabajadores" del sector y ha reivindicado ayudas públicas para afrontar el sobrecoste que suponen los vehículos adaptados, de forma que éste no recaiga en los usuarios pero tampoco en los taxistas.

"Las personas con discapacidad merecen un sistema mejor", ha recalcado Del Molino, en declaraciones a Europa Press, después de que Cocemfe CV avanzase que está "impulsando", en reuniones con la Generalitat, un decreto que regule el taxi adaptado en la Comunitat.

Cocemfe CV expuso la discriminación de la ciudadanía con discapacidad y planteó que el decreto contemplase medidas como libertad horaria para el taxi adaptado con el objetivo de paliar el coste y el tiempo que dedica a cada servicio, la movilidad del taxi adaptado por toda la Comunitat y la eliminación de la contratación con antelación de 24 horas.

Al respecto, Del Molino ha lamentado que no haya habido un encuentro entre Cocemfe CV y el sector del taxi para abordar la problemática y ha propuesto que se mantengan reuniones periódicas entre las tres partes implicadas --administración, taxistas y personas con discapacidad-- para "ayudarse" y buscar soluciones consensuadas. "Debemos ser aliados, nosotros tenemos que ayudarles y ellos ayudarnos a nosotros, porque es evidente que no se está prestando un buen servicio", ha añadido.

El representante de la federación ha afirmado que "la fórmula que están empleando de liberalizar los horarios creando distinciones entre licencias es problemática" y que "se está proponiendo crear una explotación de trabajadores, un problema de seguridad".

Así, según Del Molino, los taxis adaptados "están cayendo en manos de 'floteros' del taxi que tienen conductores haciendo 12 o 14 horas diarias, trabajando entre semana, fines de semana y festivos". "Hay conductores durmiendo en las paradas" y "eso no es la solución", ha señalado.

Además, ha denunciado que, "al tener los taxis adaptados los 'floteros' que buscan rentabilidad", "algunos solo trabajan para hoteles o aeropuertos, llevando maletas y a grupos grandes, y no priorizan a las personas con problemas de movilidad". La federación presentó un escrito para que la Conselleria estableciese controles sobre estas prácticas y recabase información. "Puedo afirmar que hay taxistas que han puesto un taxi adaptado y no saben ni bajar la rampa", ha apuntado Del Molino.

El representante del sector también ha detallado que la escasez de taxis adaptados implica que, cuando se requiere un servicio, sea habitual que no haya ninguno disponible en la zona, por lo que los conductores tienen que trasladarse hasta el lugar desde lejos, con el correspondiente sobrecoste.

El presidente de la federación ha defendido que la solución se debe "encontrar entre todos", pero "no de esta forma", con "decretazos". Además, se ha mostrado convencido de que "buscar una solución entre todos pasaría por ayudas económicas para soportar el sobrecoste del vehículo, que necesita rampas, una adaptación, consume más combustible y requiere más mantenimiento".

"El usuario no debe pagar más, eso nunca. Tenemos que ayudarle, pero tiene que ayudarle la sociedad. La administración tiene que buscar fórmulas de ayudas económicas para que los taxistas puedan soportar ese sobrecoste y no tengan que hacer más horas para afrontarlo. Trabajar más para cumplir ese sobrecoste no nos parece lógico, al final estamos perjudicando el servicio", ha remarcado.

Del Molino ha explicado que la organización profesional recurrirá la reciente resolución que permite a los taxis adaptados "trabajar 365 días las 24 horas" -- vehículos que conducen uno o dos conductores--. "Crea problemas entre compañeros que descansan y los que no descansan", ha advertido.

"Somos personas y tenemos derecho a descansos, a un salario justo, a unas tarifas justas, y desde luego las personas con discapacidad tienen derecho a un transporte a precios justos, un transporte profesional y, sobre todo, seguro", ha subrayado.