El TC estudiarà si Llarena va vulnerar drets fonamentals de Forcadell en rebutjar abstenir-se d'investigar-la

Publicado 11/09/2018 12:29:01 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell contra la decisió de l'instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de rebutjar la recusació que aquesta, investigada per rebel·lió, havia presentat contra ell en considerar que no era prou imparcial per investigar-la.

Llarena va inadmetre el passat mes de juny la recusació de Forcadell en considerar-la extemporània i un frau processal. Després d'això, Forcadell va acudir en empara al Tribunal Constitucional, doncs entén que aquesta decisió vulnera el seu dret a la tutela judicial efectiva, a un procés amb totes les garanties, a la defensa i al jutge imparcial.

La providència feta pública aquest dimarts pel tribunal de garanties aprecia que el recurs "planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal" i perquè el recurs "pot donar ocasió al Tribunal per aclarir o canviar la seua doctrina com a conseqüència d'un procés de reflexió interna".

Així, el TC requereix a la Sala Penal del Suprem perquè, en un termini que no excedisca de 10 dies, remeta certificació o fotocòpia adverada de les actuacions corresponents. Així mateix, s'emplaça a els qui hagueren sigut part en el recurs d'empara perquè, també en un termini de 10 dies, puguen comparèixer.