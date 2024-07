Tébar subraya que el CCCC "no ha quedado en ningún momento paralizado" pese a la ausencia de responsable artístico

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha afirmado que el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) "no ha quedado en ningún momento paralizado" pese a la ausencia de responsable artístico.

Así se ha manifestado Tébar, este lunes, tras preguntas de los medios, después de visitar las obras del museo, junto al conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, y el gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda.

"Hay un director gerente y hay unos coordinadores con muchísima experiencia que están llevando a cabo todo el trabajo del Centro del Carmen": "No se ha quedado en ningún momento paralizado", ha defendido cuando se le ha planteado la ausencia de un responsable artístico desde el cese del anterior director gerente, José Luis Pérez Pont.

Preguntada por los plazos para elegir el futuro director artístico, ha detallado que "las bases no están publicadas todavía". Además, ha insistido en que el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) "está primero" y "luego iría al Centro del Carmen". "No puedo dar plazos todavía, no lo sé", ha concluido.