El tiempo hoy en la Comunitat: chubascos y tormentas localmente fuertes y temperaturas máximas en ligero ascenso

Archivo - Amanecer con cielos nubosos en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana prevé una jornada de sábado con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes desde la mañana en la mitad sur, extendiéndose al resto la segunda mitad del día, así como temperaturas máximas en ligero ascenso.

De acuerdo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo será muy nuboso, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes desde la mañana en la mitad sur, extendiéndose al resto la segunda mitad del día. Es probable además posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior.

Sobre las temperaturas, las mínimas no registrarán cambios y máximas, un ligero ascenso, que será más acusado en Valencia. El viento soplará flojo y de dirección variable, predominando la componente este por la tarde; al final del día aumentará a noroeste moderado en la mitad norte de Castellón.

En cuanto a los termómetros, Alicante alcanzará una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 18; Valencia, 25 y 17 y Castellón, 26 y 16. Cabe destacar que toda la Comunitat Valenciana se encuentra en alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas.