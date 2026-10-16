El tiempo hoy en la Comunitat: cielo con nubes altas y ligero ascenso de las temperaturas máximas en la mitad sur

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VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo con nubes altas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ligero ascenso de las temperaturas máximas en la mitad sur.

Así mismo, por la mañana y al final del día habrá intervalos de nubes bajas y probables brumas en zonas del litoral y en el interior de la mitad sur de la Comunitat, sin descartar bancos de niebla.

Por otro lado, se espera viento flojo de dirección variable que tenderá a sureste flojo en el litoral de la autonomía en las horas centrales.