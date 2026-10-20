Un total de 10 carreteras de la Comunitat continúan afectadas por las lluvias

Carreteras cortadas por el temporal
Carreteras cortadas por el temporal - DGT
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 20 octubre 2026 9:32
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VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10 carreteras de la Comunitat Valenciana continúan este martes afectadas por las lluvias, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, hay siete carreteras afectadas en la provincia de Alicante y otras tres en la de Valencia, han señalado las mismas fuentes.

Las carreteras con incidencias en Alicante son la AP-7, en Torre de la Horadada-Pilar de la Horadada; la CV-678; la CV-700; la CV-727; la CV-728, en Pego; la CV-723, en Dénia; y la CV-729, en Beniarbeig.

En la provincia de Valencia son la CV-603 Masia del Racó-Tavernes de la Valldigna; la CV-673 Bellreguard; y la CV-683, en la Font d'en Carròs-Oliva.

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