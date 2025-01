La "traca final" de 'La comedia de los errores' llega al Olympia para celebrar los fallos en "un gran fiestón"

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La "traca final" de 'La comedia de los errores' llega al Teatro Olympia de València desde este martes hasta el 26 de enero en su última parada de la gira para celebrar los fallos en un "gran fiestón".

La obra, dirigida por Andrés Lima y producida por Pentación, se ha presentado en el Olympia en presencia de parte del elenco compuesto por Pepón Nieto, Fernando Soto, Rulo Pardo, Santiago Molero, Avelino Piedad y Esteban Garrido.

Así, esta comedia que se estrenó en agosto 2023 en el Festival de Mérida y que se inspira en el texto original de Shakesperare versionado por Albert Boronat, llega a València para ofrecer al público valenciano su "traca final" en una gira que, en palabras de Pepón Nieto, ha sido "un viaje mágico y chulo".

Sobre el texto, Nieto ha señalado que es una versión "muy interesante" y "muy fiel" al de Shakespeare en lo que se refiere a "la estructura" y a la "arquitectura teatral" y que también se aproxima al "metateatro" ya que en escena se ve a seis actores que a su vez encarnan a "veintitantos personajes".

En este sentido, ha apuntado que han hecho uso de "ese error que propone Shakespeare y esa confusión continua para celebrar el error" y ha criticado que en estos tiempos el error es "sinónimo de fracaso".

"Estos padres que exigen al niño que saque buenas notas, cuando al niño, a lo mejor, no le interesan las matemáticas, le interesa la música, pero lo que hacen es meterle un profesor de matemáticas. Métele un profesor de música, si lo que le gusta es la música, olvídate de las matemáticas. El error, el equivocarse, el suspender, el no llegar, el decir algo mal dicho, está relacionado con el fracaso social", ha expuesto Nieto.

"DARNOS EL GUSTO DE ERRAR"

Asimismo, ha asegurado que tenemos que "darnos el gusto" de errar porque "la vida no viene con un manual de instrucciones" y mientras que "no le hagas daño a nadie, y puedas tener la capacidad de reírte de ti mismo, y de reírte del error que acabas de cometer, y tirar para adelante, y aprender, y utilizarlo para aprender en la vida, yo creo que eso hay que celebrarlo".

Así, ha incidido en que 'La comedia de los errores' es "una propuesta de celebrar, de pegarnos una fiesta" y ha asegurado que para él es "un chiringuito en la playa con un dj y una cervecita en la mano". "Es un disfrute, una fiesta que nos hemos pegado durante casi dos años y que está llegando al final pero que ha sido un fiestón maravilloso", ha resaltado al tiempo que ha bromeado: "Igual luego vamos a un after".

En esta línea, el actor Santiago Molero ha pedido que, aunque en los quince primeros minutos hay "bastante confusión" porque son "muy alocados", "hay que tener paciencia y no sudar antes de tiempo" ya que "luego todo se va colocando y se va explicando".

"Toda la función está llena de confusiones y de errores que se juegan, se multiplican y se celebran", ha sostenido al tiempo que ha resaltado que la obra es "una celebración, es una fiesta para celebrar el teatro y para celebrar el oficio, porque se habla mucho, está lleno de esos guiños hacia el oficio".

De este modo, ha asegurado que la función es como una "centrifugadora" porque "todo el rato" en escena están "dando vueltas alrededor de ese teatro dentro del teatro". "No paramos, estamos continuamente entrando, saliendo, entrando, saliendo, bailando...", ha destacado el actor.

A este respecto, Avelino Piedad ha subrayado que detrás del escenario existe "otra función" ya que hay "una lucha entre ropa, gorro que va y texto que viene", ha bromeado y ha añadido que "ahora" ya no hay tanto "caos" porque llevan mucho tiempo con la obra y tienen mucha práctica pero que hay errores en escena que se fijaron porque "fueron errores en el ensayo".

EL PÚBLICO DE VALENCIA "MUY 'MASCLETÀ'

"Luego va a dar la impresión de que está más improvisado de lo que está, no es improvisado porque no daría lugar, porque está todo tan engranado que no podía ser, pero por detrás hay un buen lío. Hay una función detrás que es casi más interesante", ha señalado.

Por su parte, el actor Esteban Garrido ha afirmado que el proceso de ensayo ha sido "muy divertido" y que durante él los actores también han sufrido esa confusión de la que se caracteriza la obra y ha puesto en relieve los errores cometidos.

Preguntados por la reacción del público, Garrido ha señalado que al tratarse de una comedia la reacción del público se ve de forma "inmediata" y que, aunque dependiendo de la ciudad, la gente es "más o menos expresiva", la mayor parte de la gente se lo pasa "muy bien y le encanta".

En este punto, Pepón Nieto ha sostenido que este país tiene "muchas versiones" y que el público de Valencia es "muy 'mascletà'" y eso "mola mucho".

"Luego hay sitios que de repente vas a León y están callados porque son de León, son más cochinillos, son más rancios. Pero bueno, son públicos que tienen formas distintas de expresarlos, al final aplauden y se ponen de pie y se rompen las manos aplaudiendo, pero están así. Entonces, a nosotros nos gusta más la 'mascletà'", ha concluido.