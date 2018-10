'Turandot' volverá a llenar Les Arts con la batuta "más rápida" de Chauchan

Publicado 10/10/2018 15:13:10 CET

Todas las funciones estarán dedicadas a Montserrat Caballé como homenaje a la diva

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La visión oriental que ideó el prestigioso cineasta Chen Kaige para la producción valenciana de 'Turandot' volverá a llenar el Palau de Les Arts en su cuarta reposición, esta vez bajo la dirección de escena de Alex Aguilera y la batuta de Alpesh Chauchan, que le ha querido dar un ritmo "más rápido y moderno y menos clásico".

La presidenta del Patronato del Palau de les Arts, Susana Lloret, ha presentado este miércoles, junto a Chauhan y Aguilera, esta producción, que se representará los días 17, 20, 23, 26, 28 y 31 de octubre y para la que ya se ha colgado el cartel de 'no hay entradas' salvo el 10 por ciento que se reserva de venta exclusiva en taquilla. Llorent ha explicado que todas las funciones estarán dedicadas a la diva recientemente fallecida Montserrat Caballé como homenaje de Les Arts a esta estrella internacional.

El director musical, que es la primera vez que está en València, ha destacado que, al tratarse de la cuarta ocasión que se representa en Les Arts, ha sido "muy fácil" llegar a "un buen resultado" porque todos la conocían por las anteriores direcciones de Zubin Mehta y Lorin Maazel.

No obstante, ha explicado que ha trabajado mucho con los cantantes y el coro para hacer un Turandot "más romántico, más moderno, sacarle los colores y darle más velocidad". Se trata de una ópera "muy sinfónica" en la que es "muy importante" que las "las voces y los personajes no estén alejados" porque "si no se pierden".

Chauchan ha alabado la calidad tanto del Cor de la Generalitat como de los cantantes del centro de Perfeccionamiento Placido Domingo que permiten a la Orquesta que pueda producirse una renovación.

Jennifer Wilson dará vida a la fría Turadot, sustituida por Teresa Romano en la función del día 26; Marco Berti encarna al "simple" Calaf, sustituido por Amadi Lagha el día 26, y Miren Urbieta-Vega representa a Liù, que es quien de verdad transforma a la princesa y le enseña que lo más importante no es el dinero ni el poder, sino el amor.

Por su parte, el director de escena de la reposición, Alex Aguilera, ha explicado que ha respetado la misma escenografía que ideó Kaige, con vestuario de Chen Tong Xun, para esta producción valenciana en la que quiso dejar de lado la visión occidental y potenciar "los elementos de cuento chino" de esta ópera.

Al respecto, ha apuntado que hay que centrarse en los elementos "sutiles" que potencian esa visión oriental, como la gestualidad de las manos personajes, para lo que contó con la colaboración de un asistente chino, o la muerte poética de Liu con un fular de seda.

Aguilera ha resaltado que Turandot es "una ópera perfecta para abrir las puertas de este mundo" a los que todavía no son amantes del bel canto porque reúne "mucho coro, tiene un volumen que impacta al fin de cada acto y grandes arias". "Es una ópera muy redonda. Lo pasarán muy bien", ha constatado.

COLABORACIÓN DE TURISMO COMUNITAT VALENCIANA

Se trata de la cuarta ocasión que este drama de Puccini se sube a Les Arts, y es la cuarta vez que agota las entradas, aunque es la primera en que colabora Turisme Comunitat Valenciana para fomentar el diálogo entre oriente y occidente. Así, esta producción del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia inauguró el IX Festival de Artes de China en el nuevo teatro de ópera de Cantón y se quiere aprovechar también la Ruta de la Seda como puente que une la Comunitat con el mercado chino.

En esta ocasión las entradas han salido a precios populares, desde 7 euros, para ganar nuevos públicos, lo que "no quiere decir que la calidad se haya resentido". "En absoluto", ha recalcado Lloret.