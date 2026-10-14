Turisme Comunitat Valenciana participará en Gastrónoma 2026 con propuestas de gastronomía, enoturismo y agroturismo

Gastrónoma 2026 - GVA

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana participará en el certamen Gastrónoma 2026 con propuestas de gastronomía, enoturismo y agroturismo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha participado este miércoles en CaixaForum València en la presentación de este encuentro, que se celebrará del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia.

Camarero ha señalado que "Gastrónoma refleja el momento que vive el sector, marcado por la profesionalización, la excelencia y la innovación". Asimismo, ha destacado que "esta edición amplía el foco a quienes contribuyen a divulgar la cultura gastronómica y refuerza el apoyo a las nuevas generaciones, claves para el futuro y la sostenibilidad social del sector".

En la presentación han intervenido también la directora comercial de Retail Territorial para la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia de CaixaBank, Beatriz Alventosa; el presidente de Gastrónoma, Carlos Mataix; la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Maria Àngels Ramón-Llin; el titular de Turismo y Deporte en la Diputació de València, Pedro Cuesta, y el director del certamen, Alejandro Roda.

Bajo el lema 'Las voces del sector', Gastrónoma 2026 reunirá a periodistas, críticos, divulgadores, creadores de contenido, chefs y productores para abordar los retos y las tendencias de la gastronomía, ha detallado la administración autonómica.

Asimismo, ha precisado que el certamen se celebrará de lunes a miércoles para facilitar la actividad comercial y los encuentros entre empresas, compradores y profesionales.

La programación se articulará en torno a más de una decena de áreas temáticas, entre ellas Cocina Central-L'Exquisit Mediterrani, Wine Experience, Coffee Hub, #Pandeverdad, Be Sweet, Gastro Design Area, Plaça de l'Artesania, los túneles del Vino y del Queso, Aula Cooking y Espacio Mediterráneo.

Entre las novedades figuran Coffee Hub, un espacio dedicado al café; el I Concurso Nacional de Cocina con Vino, organizado junto con la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino; una muestra de Gastro Design centrada en la horchata; el I Concurso de Nuevas Promesas de la Panadería, y la celebración del MMAPE en el área de pastelería profesional Be Sweet.

L'EXQUISIT MEDITERRANI

Turisme Comunitat Valenciana participará en esta cita a través de L'Exquisit Mediterrani, que estará presente en la Cocina Central, donde se celebrarán ponencias y demostraciones culinarias vinculadas a productos de la Comunitat Valenciana.

El programa incluirá también la entrega de los reconocimientos de Embajadores de L'Exquisit Mediterrani a Pepe Dasí, Julieta Caruso y Sittikorn "U" Chantop.

Además, ocho empresas adheridas a Creaturisme presentarán experiencias de gastroturismo, agroturismo y enoturismo de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, ha añadido la Generalitat.