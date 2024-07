UGT pide anular la no autorización de la venta de Marie Claire y emplazar a las partes a "subsanar las imprecisiones"

CASTELLÓ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha solicitado anular la no autorización de la venta de la unidad productiva de la empresa en concurso Marie Claire SAU a la mercantil For Men SA, al considerar que no se han "agotado todas las medidas" para evitar la destrucción del tejido empresarial y establecer "una continuidad" de la compañía y los puestos de trabajo. Además, emplaza a las distintas partes implicadas a "subsanar aquellas imprecisiones" para poder realizar esta operación.

Así se desprende de las alegaciones presentadas por la organización sindical a la decisión de la titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Castellón de no autorizar la venta de Marie Claire a For Men SA, ante la oposición del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y la exclusión en esta oferta de la compra de instalaciones imprescindibles para el funcionamiento de la fábrica.

En el recurso de reposición contra el auto de la magistrada, UGT argumenta que en esta operación "no se han agotado todas las medidas tendentes a evitar las destrucción del tejido empresarial y así poder establecer una continuidad de la empresa y los puestos de trabajo".

Además, considera que la oferta de For Men SA "cumple con la totalidad de elementos" del artículo 218 de la ley concursal, aunque reconoce, tal y como se desprende del auto del juzgado, la posibilidad de que existan "vaguedades o imprecisiones" que, en cualquier caso, sostiene que "deberían poder ser subsanadas" con el fin de poder "realizar la enajenación de la unidad productiva".

En este sentido, UGT incide en que, con la enajenación de la unidad productiva de Marie Claire a la mercantil For Men SA, quien asumiría "la totalidad de la plantilla", se está "evitando un nuevo gasto al Fogasa", ya que la no autorización de la venta "originaría la liquidación de la sociedad y el despido de los trabajadores actuales", lo que supondría "un gasto añadido a dicho organismo".

De hecho, subraya que "no existen activos en la sociedad para hacer frente a las posibles indemnizaciones generadas a pagar a los distintos trabajadores". Por este motivo, pide que la oposición del Fogasa a la venta de la compañía se vea "desde un prisma de razonabilidad" que, de cualquier modo, considera que "no ha existido".

"El Fogasa, con la no venta de la unidad productiva, deberá pagar las indemnizaciones de los trabajadores aún no despedidos, con lo que aumentarán sus créditos, incluso en cantidad superior a la deuda ya existente y de imposible cobro", advierte.

Asimismo, apunta que sería "cuestión distinta" si en la actuación de cualquiera de las partes "se observara un fraude de ley para evitar el abono de los créditos del Fogasa, lo que que impediría la venta", pero recalca que "en ningún momento se aprecia".

Por otro lado, respecto a las garantías y contratos no presentados, UGT expone que, antes de tomar una decisión "de la trascendencia" del auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Castellón, "debería darse audiencia a los interesados para concretar estas situaciones".

Por todo ello, pide anular la no autorización de la oferta de venta de Marie Claire a For Men SA y Koltex, dejar sin efecto el auto del juzgado y emplazar a las partes para que "subsanen y documenten a la mayor brevedad posible aquellas imprecisiones, garantías, contratos y cualquier otra circunstancia que se considere de inexcusable cumplimiento" de cara a la venta de la unidad productiva.