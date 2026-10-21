UGT recalca que la dana Adam vuelve a demostrar la necesidad de una Ley Estatal de Bomberos: "No hemos aprendido"

UGT exige una Ley Básica Estatal de Bomberos para blindar la respuesta ante las emergencias - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha recalcado que el temporal Adam ha vuelto a demostrar la urgencia de aprobar una Ley Estatal Básica de Bomberos para "blindar" una respuesta automática ante catástrofes de forma "ágil, coordinada y eficiente" entre territorios que no dependa de la voluntad política, sino de decisiones operativas técnicas: "No hemos aprendido de la dana de 2024, la seguridad no puede depender del código postal".

Así, lo han reclamado el responsable federal del Sindicato de Bomberos y Bomberas de UGT-SP, Almanzor Guerra, y Marcel Montero y Helios Martín, delegados sindicales del Consorcio Provincial de Valencia, en rueda de prensa que han comenzado con un recuerdo a las víctimas de la dana de 2024, cuando se cumple el segundo aniversario de la tragedia, y del último temporal.

"Precisamente por respeto a las víctimas y a los compañeros que estuvieron dando el 200% en la dana de 2024 necesitamos hacer un análisis de lo ocurrido para poder sacar conclusiones y proponer mejoras", ha apuntado Guerra, que ha recalcado que "las emergencias han cambiado drásticamente por el cambio climático y son recurrentes", pero sin embargo "se mantiene el mismo modelo de bomberos del año 1985", de cuando data la ley actual.

Así, ha señalado que no puede señalar "con certeza" qué habría cambiado con una Ley Básica durante la dana de 2024, que se llevó la vida de 233 personas, pero ha recalcado que sí que habrían contado con herramientas "valiosas" para la respuesta.

Y la última dana, Adam, afectó solo a un municipio, Oliva, de 84 metros cuadrados y ha sido necesario movilizar efectivos de los tres Consorcios de la Comunitat y han sido necesarios 13 helicópteros para rescatar a las personas atrapadas. En 2024 los municipios afectados fueron 75 con una superficie de 564 metros cuadrados. "Si en este temporal hubiese afectado a más municipios de nuevo no hubiera habido recursos suficientes", ha advertido.

Por ello, se necesita una ley para coordinar a los 22.000 bomberos repartidos en unos 130 servicios en España porque una catástrofe de esa magnitud "puede desbordar en muy poco tiempo la capacidad de respuesta de los servicios de Bomberos del territorio afectado".

Así, la propuesta legislativa un mecanismo de coordinación estatal entre las administraciones, sin invadir las competencias locales y autonómica; un catálogo estatal común con todos los recursos de medios humanos y materiales disponibles y procedimientos de activación de movilización y de integración en el operativo" porque "las emergencias no entienden de límites municipales, provinciales ni autonómicos".

"A las personas no les importa de qué administración depende el servicio que acude, sino que la ayuda llegue cuanto antes, con los medios adecuados y con profesionales preparados porque a seguridad no debería depender del código postal", ha apostillado.

FALTA DE RECURSOS

En ese sentido, Helios Martín, que junto a Marcel Montero intervino en primera línea realizando rescates fundamentales durante la catástrofe de octubre de 2024, ha señalado que le da "mucha tristeza" tener que volver a plantear esta reforma cuando aún recuerda "la cara de los ciudadanos tras días atrapados en sus viviendas sin poder ser atendidos y cómo compañeros de otras administraciones denunciaban que estaban disponibles para trabajar y no se les había requerido".

"No puede ser que la cooperación depende de la voluntad política, que en el caso valenciano no llegaron adecuadamente, sino que debe activarse de manera automática, hay que dejar trabajar a los jefes de los servicios, que se coordinen entre ellos con decisiones operativas", ha reivindicado.

Asimismo, han detallado "las carencias" con las que siguen trabajando dos años después de la dana y "el incumplimiento" de los acuerdos sobre mínimos de plantilla del Acuerdo de Condiciones de Trabajo alcanzado con el Consorcio, que fijan los refuerzos obligatorios que deben activarse ante situaciones de emergencia meteorológica.

Sin embargo, solo dos de los seis parques principales ha dispuesto del personal extraordinario pactado para alertas rojas, mientras que el resto ha afrontado el riesgo exclusivamente con el personal de guardia ordinaria, hasta "el punto que han quedado zonas con personal sin mando".

A este déficit operativo se suma "un grave problema de infrafinanciación" ya que han denunciado que la aportación de la Generalitatal al presupuesto del Consorcio de Valencia se queda "por debajo del 10%: solo invierte 9,9 millones en un total de 106 millones de euros".

Así, han pedido un mayor esfuerzo presupuestario para poder reformar y mejorar las infraestructuras y la plantilla ya que en estos años "sólo han incrementado su aportación en 300.000 euros cuando solo un camión cuesta 500.000". "Los nuevos vehículos no vendrán hasta 2028 entonces y para que llegue alguno ya, tras la merma de 2024, nos vemos obligados a comprarlos entre comillas a Wallapop, a otros Consorcios de segunda mano", han señalado.