La UJI crea un sistema tele-robótico fácilmente desplegable para inspeccionar tuberías en entornos radiactivos

CASTELLÓ 10 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El grupo Interactive and Robotic Systems Lab (IRS) de la Universitat Jaume I de Castelló ha desarrollado un robot manipulador móvil, ligero, modular y reconfigurable, que incluye una estación de control remoto con percepción 3D, software de simulación 3D modular y multidispositivo, que implementa un gemelo digital para entrenar a los operadores, con el propósito de que actúe en escenarios peligrosos para la salud humana, inicialmente en la inspección por palpado y visión artificial de tuberías plásticas.

La nueva tecnología, validada a escala experimental en el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas de la UJI (CIRTESU), es de aplicación para la inspección de tuberías y materiales plásticos en el entorno de los aceleradores de partículas y las centrales nucleares, y se puede adaptar para el apoyo del personal docente o sanitario en otro tipo de entornos difíciles, como los infecciosos.

Entre las mejoras de software destaca que dispone de un servidor basado en ROS (Robot Operating System) y diversos clientes que pueden ampliarse en función de las necesidades concretas de la misión. Las mejoras en el hardware incluyen comunicación inalámbrica, diversos dispositivos de visión, técnicas de localización, movilidad, bajo peso y consumo de energía, un carácter abierto que permite la modularidad y la adaptabilidad, con un coste de producción ajustado.

La nueva tecnología, que es fruto del proyecto europeo EU H2020 El-Peacetolero (Embedded Electronic Solutions for Polymer Innovative Scanning Methods using Light-Emitting Devices for Diagnostic Routines) en el que participa la UJI junto a otras ocho universidades y centros de investigación europeos, busca su adaptación a aplicaciones concretas mediante acuerdos específicos y posteriores acuerdos de licencia de empresa.

La Universitat Jaume I, a través de la Oficina de Cooperación y Desarrollo Tecnológico y el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, facilita la transferencia científica y tecnológica de su personal investigador con el propósito de avanzar en su vocación de transmisión y difusión del conocimiento científico, técnico, social y humanístico.