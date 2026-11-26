Los cuatro cabezas de lista por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro principales partidos políticos cerrarán este viernes la campaña electoral en la Comunitat Valenciana antes de la cita definitiva con las urnas del 29 de noviembre con encuentros organizados con distintos formatos a lo largo del territorio, en los que realizarán una última llamada a la movilización del electorado.

De un lado, el PP celebrará un acto a las 14.30 horas en Alzira con el presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de València y cabeza de lista al Congreso, María José Catalá, la candidata al Senado y vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, y el presidente del PP provincial, Vicent Mompó, para compartir "la ilusión, la fuerza y las ganas que nos han acompañado en cada pueblo y cada rincón de la provincia".

Por la tarde, a las 19.00 horas, los 'populares' se trasladarán al Centro de Congresos Ciutat d'Elx (Alicante) para otro acto de cierre de campaña con Llorca, el líder provincial del PP, Toni Pérez, el alcalde Pablo Ruz y la candidata alicantina al Congreso Celia Lastra.

Entre un acto y otro, la formación también tiene prevista una cita en Orihuela, con la asistencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, junto al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y otros dirigentes. Para los 'populares' valencianos, la presencia del 'número dos' del partido representa "el broche a una campaña en la que el PP nacional se ha volcado en la provincia de Alicante".

Fuentes del PPCV transmiten a Europa Press que la Comunitat Valenciana "quiere cambio en la Moncloa y así ha quedado demostrado tras el éxito de convocatoria de los dos grandes mítines celebrados en esta campaña junto al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo".

EL PP DESTACA LA CASCADA DE VISITAS DE DIRIGENTES NACIONALES

Las mismas fuentes ponen en valor que durante la campaña han visitado la Comunitat Valenciana "importantes dirigentes nacionales" del PP: además de Feijóo, han participado los expresidentes del Gobierno José Mª Aznar y Mariano Rajoy y representantes como Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Borja Sémper, Jaime de los Santos, Ester Muñoz, Carmen Fúnez, Alberto Nadal, Esteban González Pons, entre otros.

"Todo esto porque en la Comunitat Valenciana necesitamos que Pedro Sánchez se vaya y que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa para corregir los agravios del Gobierno socialista a esta tierra en materias fundamentales como la financiación autonómica, el agua, las infraestructuras y las inversiones", agregan estas fuentes.

EL PSPV SALE "A GANAR" Y REVALIDAR EL GOBIERNO

Mientras, el PSPV se citará el viernes en la plaza de la Vila de Gandia (Valencia), a las 18.30 horas, para un acto que contará con la participación de la cabeza de lista por Valencia al Congreso, Pilar Bernabé, el ministro de Hacienda y número dos de la candidatura, Arcadi España, la secretaria general del PSPV y titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y como anfitrión el alcalde de la localidad, José Manuel Prieto.

Posteriormente, Morant y Bernabé regresarán a València para otro acto, a las 20.30 horas, en la Escola de Russafa, bajo el lema 'Tanquem amb força' (cerramos con fuerza).

Los socialistas valencianos llamarán a una movilización masiva este próximo 29N para salir "a ganar" tanto en la Comunitat Valenciana como en España y poder así revalidar el Gobierno de Pedro Sánchez. "Nos jugamos mucho", trasladan fuentes socialistas a Europa Press, que insisten en que estas elecciones no plantean "una alternancia", sino el riesgo de una "involución" con el PP y Vox, tal y como ha repetido el propio Sánchez a lo largo de la campaña.

COMPROMÍS-FV: VOTO "VALIENTE" Y QUE "VALE POR TRES"

Por su parte, los partidos que integran la coalición Compromís-Front Valencià se reunirán en la plaza del Pilar de València --donde tienen la sede los valencianistas--, lugar en el que celebrarán un acto de cierre de campaña a partir de las 19.00 horas con los candidatos de las diferentes provincias y en el que también participarán el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la candidata a la Alcaldía de València, Mónica Oltra. Seguidamente, habrá un 'sopar de pa i porta' en la misma plaza.

La coalición, según avanzan fuentes de Compromís-Front Valencià, seguirá incidiendo en que su voto es "valiente" y "vale por tres: para frenar un Gobierno de derecha y extrema derecha que recorta servicios públicos y niega el cambio climático, para empujar a un PSOE que tiene la valentía guardada en un cajón y para defender los intereses valencianos en Madrid".

VOX, ANTE EL RETO DE LLENAR LA PLAZA DE TOROS

Vox cerrará la campaña a nivel nacional con un mitin en la Plaza de Toros de València a las 20.00 horas, con la participación del líder de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. También intervendrán el cabeza de lista por Valencia al Congreso, Ignacio Gil Lázaro, y el líder provincial y exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, según concretan fuentes de esta formación.

Preguntado por este acto, el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, auguró este miércoles que la formación va a "reventar" la Plaza de Toros, escenario emblemático para el PP y símbolo de las grandes mayorías absolutas de las últimas décadas, especialmente durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá, con un acto que ha calificado de "acontecimiento histórico".

El pasado sábado, en el ecuador de la campaña, los 'populares' llenaron el coso valenciano con más de 12.000 personas en un mitin que clausuró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que durante su intervención pidió a los suyos no confiarse de cara al 29N.

SOLO ABASCAL CIERRA LA CAMPAÑA EN LA COMUNITAT

De esta manera, únicamente Vox contará en el cierre de campaña en la Comunitat Valenciana con la presencia de su líder nacional. Entre el resto de partidos, Feijóo (PP) ha visitado València y Alicante durante la campaña con sendos mítines en ambas capitales, mientras que Pedro Sánchez (PSOE) hizo parada en València el pasado 6 de noviembre para participar en un acto en el polideportivo del Cabanyal con el que los socialistas retomaron la precampaña a nivel nacional tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Respecto a Compromís-Front Valencià, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, protagonizó la primera semana de campaña un mitin en la plaza del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024, mientras que el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, visitó Vila-real (Castellón) en un mitin para apoyar a la coalición, que aspira a obtener representación en esta provincia.