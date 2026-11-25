El Valencia CF ha dado a conocer los detalles de la zona de ocio, gastronomía y entretenimiento del Nou Mestalla - VALENCIA CF

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha dado a conocer los detalles de la zona de ocio, gastronomía y entretenimiento del Nou Mestalla, que, entre otros servicios, contará, inicialmente, con tres restaurantes mediterráneos, un Social Club, más de 14 espacios para eventos con un museo y un auditorio, además de la Fan Zone y la Tienda Oficial VCF.

El futuro estadio será "el gran pilar de Univers Mestalla, un concepto que convertirá el entorno de nuestra nueva casa en un espacio de referencia para el ocio, la gastronomía y el entretenimiento durante todo el año", destaca el club en un comunicado.

Más allá de su actividad deportiva y de ser el punto de encuentro de los valencianistas los días de partido, apuntan, Univers Mestalla contará con una amplia zona de ocio abierta a diferentes públicos y pensada para disfrutar en cualquier momento de la semana.

La propuesta reunirá, en un principio, tres restaurantes de gran formato, un Social Club, un museo, un auditorio en las más de 14 salas de eventos, la Fan Zone y la Tienda Oficial VCF, espacios con personalidad propia que "compartirán una misma filosofía: hacer del Nou Mestalla un lugar para encontrarse, compartir y disfrutar durante los 365 días del año".

La propuesta gastronómica de Univers Mestalla contará con tres restaurantes, cada uno con una identidad propia, pero con un denominador común: la inspiración mediterránea, la calidad del producto y el respeto por la tradición culinaria valenciana.

Serán establecimientos de grandes dimensiones, diseñados para ofrecer una experiencia diferencial en un entorno único. Contarán con amplias terrazas interiores con vistas al terreno de juego, además de terrazas exteriores, que permitirán disfrutar de su oferta gastronómica en distintos momentos y ambientes.

Los restaurantes estarán preparados para recibir tanto a los aficionados que acudan al Nou Mestalla los días de partido como a cualquier persona que quiera disfrutar de su propuesta gastronómica en otro momento.

PARA TODAS LAS EDADES

Univers Mestalla también incorporará un Social Club de grandes dimensiones, concebido como un espacio de encuentro, diversión y entretenimiento para todo tipo de públicos.

Este espacio contará con distintas zonas de actividades lúdicas y una propuesta de restauración de estilo sports bar, en la que se combinarán gastronomía, ambiente deportivo y experiencias. Un lugar pensado para reunirse, compartir buenos momentos y disfrutar en grupo.

Asimismo, el Nou Mestalla contará con diferentes espacios diseñados para acoger todo tipo de actividades y experiencias más allá de los días de partido. Entre ellos, destaca un auditorio con capacidad para 270 personas, preparado para albergar ponencias, presentaciones y otros encuentros; así como diversas salas polivalentes, adaptables a las necesidades de cualquier evento corporativo.

Igualmente, el estadio dispondrá de un museo integrado en el recorrido del tour, que reunirá el patrimonio y el material histórico del Valencia CF, y de una Fan Zone y una amplia tienda oficial, concebida como un espacio experiencial para acercar aún más el valencianismo a los aficionados.

Con Univers Mestalla, el Valencia CF "apuesta por un Nou Mestalla que trascienda su actividad deportiva y se integre en la vida social y ocio de la ciudad, situado en pleno barrio de Benicalap", subraya la entidad valencianista.

"Una propuesta --prosiguen-- que combinará gastronomía mediterránea, entretenimiento y espacios de encuentro para ofrecer nuevas experiencias a valencianistas, familias, visitantes y público en general, haciendo del Nou Mestalla un destino para disfrutar durante los 365 días del año".