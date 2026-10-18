Universidades valencianas aplazan este lunes pruebas de evaluación e imparten clases online por la alerta de lluvias

Imagen de recurso de un estudiante bajo la lluvia. - UPV

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Universidades de la Comunitat Valenciana continuarán este lunes aplicando diversas medidas de prevencion, entre ellas el aplazamiento de pruebas de evaluaciónen diversos campus e impartición de clases online, ante la situación meteorológica adversa.

En el caso de la Universitat de València (UV), los campus de Ontinyent y Centro Internacional de Gandia se encontrarán en Nivel 3 (Alerta grave) todo el día. De esta forma, de suspende toda la actividad presencial y los edificios permanecerán cerrados.

En los campus de València y Burjassot-Paterna, el nivel de alerta será 2 hasta las 14.00 horas. Con la información de que dispone ahora el Comité de Emergencias, está previsto pasar al Nivel 1 (Precaución) a partir de esa hora.

Si se confirma esta previsión, a partir de las dos de la tarde, los centros podrán reanudar la docencia presencial o mantener la docencia de tarde en línea, según sus necesidades organizativas. El lunes a las 10.00 h se confirmará el paso al Nivel 1 y, a continuación, cada centro notificará el tipo de docencia para la tarde. El lunes a las 18.00 h se informará del nivel de emergencia para el martes 20, detalla la Universitat.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV) informa de que el campus de Gandia todas las clases se impartirán en línea (online) durante toda la jornada del lunes. Asimismo, se aplazan las pruebas de evaluación presenciales previstas para el lunes, que deberán reprogramarse.

En cuanto a la actividad laboral, el personal cuyas funciones lo permitan podrá realizar trabajo a distancia cuando las condiciones meteorológicas, el lugar de residencia o los itinerarios de desplazamiento aconsejen evitar la presencialidad, en coordinación con la persona responsable de su unidad. Se priorizará en todo momento la seguridad de las personas y se evitarán los desplazamientos que puedan suponer un riesgo.

En el campus de Vera de València, se recupera la normalidad académica y laboral, con docencia y actividad laboral presenciales en sus horarios habituales y pruebas de evaluación sin modificaciones. En Alcoi, se mantiene igualmente la presencialidad en su horario habitual, pero se aplazan las pruebas de evaluación presenciales.

Las personas que residan en zonas afectadas por el temporal o deban atravesarlas y no puedan desplazarse con seguridad no deberán realizar dichos desplazamientos.

El estudiantado deberá comunicar y justificar esta circunstancia al profesorado correspondiente. El personal deberá comunicarla a la persona responsable de su unidad y, cuando sus funciones lo permitan, podrá autorizarse excepcionalmente el trabajo a distancia (teletrabajo). Estas situaciones deberán atenderse con la flexibilidad necesaria, priorizando siempre la seguridad de las personas.).

En los tres campus se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, evitar los innecesarios y consultar previamente el estado de las carreteras, los accesos y el transporte público.

MODALIDAD HÍBRIDA

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha señalado que, en atención a las previsiones meteorológicas previstas, impartirá por la mañana la actividad docente en modalidad híbrida en todas sus sedes: presencialmente en el aula y, simultáneamente, online; a excepción de su sede de Alzira, que permanecerá cerrada, por lo que la docencia será completamente online, y el personal teletrabajará. A partir de las 14:30, se recuperará la presencialidad en todas las sedes, incluida la de Alzira.

Las sedes de València, Godella, Burjassot, Torrent y Xàtiva permanecerán abiertas, pero se suspenden las actividades al aire libre y en el exterior. Asimismo, se cancelan todas las pruebas académicas evaluables previstas por la mañana.

La UCV mantiene la modalidad híbrida por la mañana para evitar los desplazamientos de la comunidad universitaria que proceden de comarcas en alerta roja, así como aquellos que no puedan desplazarse por estar afectada la red viaria o el transporte público. Esta situación también afecta al personal que no pueda desplazarse y que podrá teletrabajar. Los centros asistenciales (Clínicas, Hospital Veterinario, IMEDUCV Unidad de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento y Hospital Virtual) permanecerán abiertos en su horario habitual. Se ruega a toda la comunidad universitaria extremar la precaución y evitar los desplazamientos en situaciones complicadas.

En Castellón, la Universitat Haume I (UJI) ha anunciado que mantiene la actividad universitaria con normalidad. Aun así, precisa que si el desplazamiento al campus presenta riesgos o si las autoridades competentes recomiendan no desplazarse por alguna de las zonas del trayecto entre vuestro domicilio y la UJI, se debe priorizar la seguridad personal.