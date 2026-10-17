Universidades valencianas suspenden actividades y eventos presenciales por las lluvias

Archivo - Lluvia en València. - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Universidades valencianas han suspendido actividades y eventos presenciales ante el fuerte episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana. Cabe destacar que este domingo a partir de las 10 horas tanto el litoral sur de Valencia como el litoral norte de Alicante se encontrará en alerta roja.

Por ello, desde la Universitat Politècnica de València (UPV), el Gabinete de Emergencias Rectoral (GER) ha acordado suspender todas las actividades y eventos, incluidos los organizados por entidades externas, en los tres campus (Vera, Gandia y Alcoy) a partir de las 21.00 horas de este sábado. Las bibliotecas, por su parte, también cerrarán a la misma hora. Las actividades deberán finalizar con la antelación suficiente para facilitar que todas las personas puedan regresar a sus domicilios antes de las 00.00 horas, cuando comienza el periodo de riesgo por inundaciones comunicado mediante el ES-Alert de Protección Civil.

Para la jornada de este domingo, se suspenden todas las actividades y eventos, incluidos los organizados por entidades externas, en los tres campus de la UPV. Las bibliotecas y las instalaciones deportivas permanecerán cerradas.

La situación continuará en seguimiento y este domingo, por la tarde, se enviará una nueva comunicación con las medidas aplicables al lunes 19 de octubre, una vez se disponga de información suficiente y actualizada de las fuentes oficiales y se hayan valorado las previsiones meteorológicas y las indicaciones de Protección Civil.

La UPV aconseja evitar los desplazamientos innecesarios, no circular por zonas inundables y respetar los cortes de tráfico y las instrucciones de las autoridades competentes. Se recomienda asimismo permanecer atentos a los canales oficiales de información de la UPV.

Por su parte, el Comité de Emergencias UV ha acordado declarar el nivel 2 de emergencia establecido en todos los campus e instalaciones de la UV. El domingo, por tanto, quedan suspendidas las actividades culturales, deportivas y sociales presenciales. Se pide no iniciar desplazamientos para incorporarse el lunes hasta conocer la actualización del nivel de emergencia.

La institución universitaria pide al personal y al estudiantado que tengan previsto desplazarse el domingo para incorporarse el lunes a la actividad universitaria que no inicien el desplazamiento hasta conocer la actualización del nivel de emergencia para el lunes, que se publicará en la web el domingo a partir de las 18.00 horas. Con carácter general, se recomienda evitar los desplazamientos no imprescindibles.

En cuanto a las actividades culturales, deportivas y sociales, quedan suspendidas todas las actividades culturales, deportivas y sociales presenciales previstas para el domingo. Se cerrarán también los edificios dedicados exclusivamente a estas actividades en los que no tenga que trabajar presencialmente personal técnico, de gestión y de administración y servicios. El resto de edificios de la Universitat permanecerán cerrados, como cualquier domingo.

Desde la UV destacan que el Comité de Emergencias realiza un seguimiento permanente de la situación y, el domingo a partir de las 18 horas, informará del nivel de emergencia aplicable al lunes 19, así como de las medidas que afecten a la actividad académica, de investigación y administrativa. Cualquier cambio o medida adicional se comunicará a través de la web y del resto de canales oficiales de la Universitat.

CULTURA

Así las cosas, fuentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades han informado de que, debido a la alerta meteorológica, el departamento que dirige Carmen Ortí ha suspendido las funciones previstas para este domingo. En concreto, el espectáculo 'COROL.LARI', de Bambalina Teatre, previsto a las 19.00 horas en Teatre Rialto. También, 'El Narciso en su opinión', de producción de IVC, previsto a las 18.00 horas, en Teatre Martín i Soler. Y en la Filmoteca, a las 18.00 horas 'vampir-cuadecuc' y a las 20.00 horas, 'Uno, dos, tres'.