UP valora las nuevas medidas pero no descarta pedir el confinamiento en caso de que no sean suficientes

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unides Podem ha valorado este miércoles las nuevas medidas acordadas por el Consell para frenar los contagios de coronavirus porque "la vida tiene que estar en primera plano" y "no puede haber dicotomía entre economía y la vida". No obstante, según ha indicado la portavoz de Sanidad en el Congreso, Rosa Medel, es necesario esperar a ver el resultado para determinar si son suficientes porque, en caso contrario, "por supuesto hay que ir a un confinamiento domiciliario, si fuera necesario".

Así lo ha indicado Medel en València, en declaraciones a los medios, en las que ha defendido que se trata de medidas "duras, muy restrictivas pero absolutamente necesarias" y ha subrayado que estas limitaciones "tienen que ir acompañadas de ayudas económicas a trabajadores, hostelería y pymes". "Es evidente porque, si no es insostenible", ha manifestado.

Preguntada por si se debería avanzar y si son suficientes, ha abogado por esperar a ver el resultado ya que, en comparación con anteriores, "son más restrictivas". "Habrá que ir viendo si son suficientes y si no, por supuesto, hay que ir a un confinamiento domiciliario si fuera necesario", ha señalado. En este caso, ha recordado que esto "no se ha descartado". "En este momento no se está planteando, pero es una cosa que queda abierta", ha manifesatdo.

Al respecto, ha indicado que Unides Podem lo había solicitado y aunque esa posibilidad no se ha considerado, "está ahí". "Creemos que estas medidas son muy buenas y vamos a ver qué pasa; si fuera necesario lo pediríamos", ha concluido.