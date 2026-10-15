La UPV crea su primer grado online: Administración de fincas y Gestión inmobiliaria

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VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha dado luz verde a un nuevo grado que arrancará en septiembre de 2027 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE). Se trata del grado en Administración de fincas y Gestión inmobiliaria, un título perteneciente a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas que ofertará 75 plazas de nuevo ingreso.

La principal novedad reside en que la formación se impartirá online. Así pues, Administración de Fincas y Gestión Inmobiliaria será el primer grado oficial de la UPV con modalidad no presencial, anuncia la institución académica.

Este grado formará a profesionales especializados en administración de fincas y gestión inmobiliaria, con capacidades jurídicas, económicas, técnicas y digitales. Tendrá, como es habitual, 240 créditos ECTS, lo que supone una duración de cuatro cursos.

El director de la Escuela UPV que presenta el nuevo título es el profesor Fernando Cos-Gayon, responsable a su vez de la cátedra Observatorio de la Vivienda, que se encarga de analizar el mercado inmobiliario de Valencia de manera objetiva, institucional y pública. Desde 2019, la cátedra publica un informe trimestral del sector que dirige la atención al comportamiento de la demanda y su relación con la oferta.

En la memoria del título se hace hincapié en la triple dimensión jurídico-económico-técnica de estos estudios. Por una parte, en el nuevo grado predominará la aplicación del marco normativo inmobiliario: jurídico civil, urbanístico, registral, catastral y fiscal.

Además, se incidirá en el análisis económico-financiero y formará a sus estudiantes para la toma de decisiones en entornos reales y cambiantes (valoración técnica de bienes inmuebles, diseño de estrategias de comercialización, transformación digital y gestión de la información).

Finalmente, pondrá el foco en la gestión integral de comunidades de propietarios, despachos profesionales y organizaciones profesionales, con especial interés en la resolución de conflictos en el ámbito inmobiliario mediante técnicas de mediación, negociación y arbitraje, actuando con responsabilidad ética.

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS E INTERCAMBIO ACADÉMICO

En cuanto a la metodología docente, la memoria establece tanto el aprendizaje basado en problemas como el aprendizaje orientado a proyectos, el estudio de casos, la lección magistral y las prácticas.

Entre las instituciones de educación superior con las que la ETSIE-UPV mantiene convenios de intercambio de interés para el título figuran la Oxford Brookes University, la University of Reading, la Berlin Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), la École Supérieure des Professions Immobiliers (ESPI) y el Institut du Management des Services Immobiliers (IMSI).

Y, como sucede en la mayoría de títulos de la UPV, para la admisión del estudiantado procedente de países no hispanohablantes, se exigirá la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español.

INICIO DE CLASES PREVISTO EN SEPTIEMBRE DE 2027

Con la aprobación de la memoria, el grado en Administración de Fincas y Gestión Inmobiliaria sigue ahora su tramitación hasta conseguir el aval definitivo que llegará con el informe favorable de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). La UPV confía en que el título se incorpore al proceso de preinscripción universitaria de junio de 2027 y que las clases puedan arrancar en septiembre de ese mismo año.

La implantación de este grado supondrá a su vez la extinción del título propio de Diploma de Extensión Universitaria en Estudios Inmobiliarios (DUEI), que la UPV ha venido impartiendo como enseñanza no oficial y que ha constituido uno de los principales antecedentes académicos del nuevo título.