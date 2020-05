La UPV lidera un proyecto europeo para la gestión de aguas subterráneas en zonas del Mediterráneo con escasez

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) lidera el proyecto europeo InTheMED (Innovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean), cuyo objetivo es mejorar la gestión y conservación de las aguas subterráneas, a través de una plataforma online que permita conocer su estado y ayude a diseñar estrategias eficientes, robustas y sostenibles.

Coordinado por el investigador del grupo de Hidrogeología del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València), Jaime Gómez Hernández, el proyecto cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y se desarrollará durante los próximos tres años. En él participa un consorcio de centros procedentes de España, Italia, Turquía, Grecia, Portugal, Túnez y Alemania, detalla la universidad valenciana en un comunicado.

El estudio, que forma parte del programa de financiación a la I+D+i de la Fundación PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), que, a su vez, recibe fondos de la Unión Europea a través del programa marco H2020, busca promover una gestión sostenible de las aguas subterráneas en zonas del Mediterráneo con escasez de agua.

"Gracias al agua subterránea un tercio de la población mundial puede beber y en algunos lugares del mundo es la única fuente segura de agua corriente, por lo que debemos promover un uso adecuado del recurso", destaca Jaime Gómez.

Para ello, el proyecto desarrollará una herramienta de soporte a la decisión que mostrará el impacto que tienen sobre los acuíferos toda una serie de acciones.

"InTheMED nos ayudará a saber qué ocurrirá en el acuífero ante situaciones como un incremento de los bombeos, la reducción de la infiltración de lluvia por el impacto del cambio climático o cómo han evolucionados los niveles de agua en los pozos de abastecimiento a una población, desde la puesta en regadío del último desarrollo agrícola", explica el Dr. Gómez Hernández.

DE LOS ACUÍFEROS DE REQUENA-UTIEL A TURQUÍA

InTheMED cuenta con la participación de siete socios y cinco casos de estudios que cubren diferentes entornos del área mediterránea de oeste a este, por lo que sus resultados se podrán transferir a otros acuíferos del Mediterráneo. Concretamente, la investigación ahondará sobre los acuíferos de Castro Verde en Portugal, el de Requena-Utiel en España, el de Grombalia en Túnez, el de Tympaki en Grecia y el de Konya en Turquía. La diversidad de las características de estos acuíferos permitirá analizar una gran variedad de situaciones.

"Dos de ellos se encuentran emplazados en zonas costeras, con los consecuentes problemas de intrusión marina, mientras que los otros tres se ubican en áreas de interior, donde sufren diversas presiones por diferentes usos -minero, urbano o agrícola- e incluso en uno de los casos la presión estacional turística es un claro problema", indica Jaime Gómez.

A pesar de las diferentes dimensiones, con casos de estudio de pocas decenas de kilómetros cuadrados hasta los 62000 del acuífero de Konya, todos tienen una característica común: "se encuentran en mal estado tanto a nivel cuantitativo, por una extracción continuada y sostenida por encima de las reservas renovables, y casi todos están en mal estado cualitativo, por las elevadas concentraciones en nitratos o cloruros", resalta Gómez Hernández.

Para desarrollar la plataforma, el proyecto de centrará en recoger, verificar, analizar y poner a disposición pública, en un repositorio abierto, la información histórica disponible en las zonas de estudio.

Además, con el objetivo de conocer las estrategias de gestión y explotación, y entender las razones por las que se toman las decisiones que afectan a los acuíferos, se procederá a entrevistar y realizar talleres con los diferentes agentes implicados en su gestión como son comunidades de regantes, administraciones públicas, entidades medioambientales o empresas gestoras de agua.

Asimismo, para determinar de forma aproximada el comportamiento de los acuíferos ante diferentes actuaciones se desarrollarán meta-modelos que permitirán orientar las decisiones del gestor y conocer la incidencia de sus actuaciones de una manera sencilla y rápida a través de la herramienta online.

TOMA DE DATOS

"La toma de datos de alta frecuencia y su traslado a servidores de acceso público, el desarrollo de modelos inteligentes utilizando técnicas heurísticas o de aprendizaje automático, el diseño de técnicas de análisis de la incertidumbre y el uso de modelos socio-económicos serán las principales líneas de actuación que se realizarán en cada caso de estudio", explica el investigador valenciano.

Finalmente, Jaime Gómez pone en valor la importancia del proyecto ya que las aguas subterráneas son un recurso poco valorado, "debido en parte a su invisibilidad", por lo que es necesario trasladar a la sociedad su importancia a la vez que su vulnerabilidad.