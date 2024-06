La UPV no firmará acuerdos con entidades israelís que "no condenen de forma pública las violaciones de derechos humanos"

La universidad anuncia que no prorrogará el acuerdo bilateral de movilidad Erasmus KA171 en un nuevo comunicado sobre Palestina

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) se compromete a no firmar ningún acuerdo con instituciones, universidades o centros de investigación israelíes que "no condenen de forma pública las violaciones de derechos humanos" y, además, no prorrogará el único acuerdo bilateral existente de movilidad Erasmus KA171.

El Consejo de Gobierno de la universidad valenciana ha aprobado --en su última sesión del curso-- un comunicado institucional sobre Palestina a propuesta de la Delegación de Alumnos.

En dicho documento, la UPV reconoce las "condiciones de vida infrahumanas" a las que están sometidos los habitantes de Gaza y establece compromisos que materializan su adhesión al posicionamiento de la Crue Universidades Españolas publicado en mayo.

En concreto, la Universitat Politècnica de València se compromete a no firmar ningún acuerdo con instituciones, universidades o centros de investigación israelíes que no condenen de forma pública las violaciones de derechos humanos y a no prorrogar el único acuerdo bilateral existente de movilidad Erasmus KA171.

Además, la UPV reforzará la cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y otorgará becas para estudiantes palestinos residentes en Palestina y ayudas para que puedan seguir formación online en el grado propio de la UPV en Ingeniería de Sistemas y Gestión para Retos de Innovación.

NUEVOS GRADOS Y MÁSTERES

Por otra parte, entre los temas tratados en el Consejo de Gobierno de la UPV destacar la aprobación de la memoria del Grado en Ingeniería Ambiental y del Máster Universitario en Paisaje y Urbanismo, títulos que se prevé impartir el curso 2025–2026.

Igualmente, se ha acordado incorporar la mención dual al Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, lo que hará posible un programa de formación en alternancia, en colaboración con 18 empresas punteras del sector.

Este es el segundo máster oficial de la UPV que incorpora la formación dual (el primero fue en el ámbito de las Telecomunicaciones). Esta característica aumenta el atractivo de los posgrados, tanto para estudiantes como para empresas, ya que impulsa la incorporación al mercado laboral. Por este motivo, la UPV seguirá trabajando para que más másteres incluyan la formación en alternancia en sus programas.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

Por último, la UPV ha dado luz verde a la propuesta de convocatoria de plazas de Personal Docente e Investigador (PDI) y de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2024, además de la Normativa Reguladora de la Selección del Profesorado Sustituto.