USOCV pedirá de nuevo revisar la Ley de Participación Institucional que tacha de "atentado al pluralismo sindical"

El VIII Congreso de USOCV elegirá a Maica Imbernón como secretaria general, primera mujer en ocupar el cargo

La Unión Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) volverá a poner encima de la mesa el debate sobre la actual Ley de Participación Institucional, una norma que considera un "atentado al pluralismo sindical" y que en su opinión, supone un "privilegio inadmisible" para CCOO PV y UGT-PV.

Así lo ha avanzado este lunes el secretario general de USOCV, Ismael Montero, durante la presentación del informe 'Radiografía socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana', donde ha anunciado que el sindicato presentará en su VIII congreso --que se celebrará el viernes 27 de septiembre-- una propuesta para que el cónclave apruebe reclamar una Ley de Participación Institucional "más abierta, amplia, inclusiva y participativa", en busca de una "regeneración del marco sindical" de la Comunitat.

A su entender, hoy en día "no se puede aceptar que si tenemos un pluralismo político con seis partidos, seis voces en Les Corts, no se justifica que solo haya dos voces sindicales que hablen en nombre de todos los trabajadores de la Comunitat, porque no representan a todas las sensibilidades que tiene el mundo del trabajo" en la región.

Por este motivo, la propuesta que USOCV se basa en hacer "más abierta" la Ley de Participación Institucional, de modo que "puedan participar como mínimo, seis sindicatos que tengan relevancia notoria y que representen intersectorialmente a como mínimo 500 representantes electos en elecciones sindicales que se hacen en la Comunitat, esto es, dar cabida a Intersindical Valenciana, CSIF, Sindicato Independiente y USOCV.

La idea, ha explicado Montero, es trabajar conjuntamente con estos sindicatos, con los que ya ha colaborado en los últimos años, y volver a hablar con los grupos políticos para "volver a proponer en primer plano este asunto" que cree que "no está cerrado", ya que en la anterior legislatura "se cambiaron algunas cosas pero se quedaron cortos", ha apuntado.

Según el secretario general de USOCV, "aunque se ha dado paso a que sindicatos suficientemente representativos también tengan una actividad dentro Ley de Participación Institucional, esto tiene que rematarlo el gobierno y fijar un porcentaje, que no está fijado todavía".

Así, texto que se someterá a aprobación en el congreso de USOCV señala como "privilegio intolerable" que únicamente CCOO PV y UGT-PV puedan promover elecciones sindicales y propugna que la facultad de promover elecciones en una empresa sea reconocida a todo sindicato legalmente constituido.

Asimismo, considera "inadmisible" que solo CCOO PV y UGT-PV designen árbitros electorales que resolverán los litigios en materia electoral. Para USOCV ese nombramiento deberían hacerlo juristas de prestigio completamente desvinculados de sindicatos y partidos para "garantizar la neutralidad" de sus decisiones.

A su juicio, es "antidemocrático" que solo los llamados sindicatos más representativos (CCOO PV y UGT-PV) formen parte de Arbitraje Laboral, cuando este organismo tiene funciones jurisdiccionales y dicta resoluciones de solución de conflictos laborales de aplicación en los centros de trabajo.

Según USOCV, es un "atentado al pluralismo sindical" existente y a la libertad sindical que "la participación institucional de los sindicatos esté limitada solamente a dos sindicatos (CCOO PV y UGT-PV)", cuando hay 200 sindicatos operando en la Comunitat Valenciana y seis de ellos tienen carácter general y "notable representatividad" en el conjunto de los sectores laborales.

"LA ÚNICA" SECRETARIA GENERAL DE UN SINDICATO EN LA COMUNITAT

El viernes 27 de septiembre la USO de la Comunitat Valenciana celebrará su VIII Congreso, en el cual se renovará la Comisión Ejecutiva. Ismael Montero deja el cargo de secretario general tras seis mandatos al frente, habiéndose convertido en estos últimos años en el secretario general territorial más veterano de USO.

Está previsto que alrededor de las 14.00 horas, se conozca la nueva Comisión Ejecutiva. Hay una única lista, formada por 14 miembros y encabezada por Maica Imbernón, que será propuesta como secretaria general, "la primera mujer en ponerse al frente de la USO-CV y la única secretaria general de nuestra comunidad autónoma", destacan desde la USOCV.

El sindicato cuenta con 12.000 afiliados y casi 800 delegados en las tres provincias y en todos los sectores. Destaca en los últimos meses su crecimiento constante en Enseñanza y Seguridad Privada, además de empresas de la industria agroalimentaria y abriendo nuevos campos en consonancia con los nuevos empleos, como en Indra, del sector tecnológico.