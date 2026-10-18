Valderrama destaca que ha sido una noche "tranquila", pero pide "no confiarse": "Ahora viene el periodo de más riesgo"

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, preside una reunión de seguimiento y coordinación ante el episodio de lluvias - GVA

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado que ha sido una noche "tranquila" ya que las tormentas, aunque algunas han tocado el litoral, fundamentalmente se han quedado en el mar, pero ha pedido a la población "no confiarse" porque, según la previsión de Aemet, a partir de las 14 horas el episodio de lluvias será más adverso. "Ahora viene el periodo de más riesgo", ha advertido.

Valderrama ha realizado estas declaraciones tras presidir una reunión de seguimiento y coordinación ante el episodio de lluvias que está afectando a la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha destacado durante la noche las tormentas y lluvias se han localizado en l'Horta Nord, en la ciudad de València y en el municipio de Xàbia y en áreas colindantes. El Centro de Coordinación de Emergencias ha atendido hasta las 10.30 de este domingo, desde que comenzó este episodio de lluvias, un total de 112 incidentes --43 en la provincia de Valencia, 4 en provincia de Castellón y 65 en la provincia de Alicante-- fundamentalmente por caídas de cascotes, ramas y problemas de circulación con algún coche atrapado. No nobstante, ha destaacdo que no ha afectado a ninguna persona.

No obstante, ha recalcado que "no hay que confiarse" porque "ahora es cuando viene el periodo de más riesgo y el periodo más adverso", a partir de las 14.00 horas según Aemet. Actualmente está lloviendo en toda la Comunitat Valenciana y las lluvias se han centrado en la última hora en Gandia, donde han caído 71,8 l/m2. Aemet ha establecido un aviso rojo para esta zona ya que pueden dejar hasta 90 l/m2 en una hora. Asimismo, los mayores registros se han localizado en Barx, Palma de Gandia, en la provincia de Valencia, y en Mutxamel en Alicante

El litoral sur de Valencia y norte de Alicante están este domingo en aviso rojo, peligro extraordinario, por lluvias a partir de las 10.00 horas que pueden dejar acumulados en 24 horas de hasta 400 l/m2 en algunos puntos y de 200 l/m2 en 12 horas. El foco de este episodio de lluvias estará en las comarcas de La Safor y en la Marina Alta, algún puede haber un desvío hacia Ribera Alta y la Ribera Baixa, que tendremos que estar controlando puntualmente. Actualmente, ahora mismo está lloviendo torrencialmente en Oliva, Rafelcofer, Beniflà y Real de Gandia.

TEMPORAL MARÍTIMO

Asimismo, ha recordado que hay aviso por temporal marítimo con olas que pueden alcanzar los 4 metros y se prevén vientos a partir de las 20.00 horas de 80 a 90 kilómetros por hora, por lo que no hay que acercarse a los paseos marítimos

Por ello, ha insistido en que "aunque la noche ha sido tranquila el riesgo sigue existiendo y hay que seguir manteniendo las condiciones de autoprotección y de prevención". Así, ha recordado que no hay que desplazarse si no es estrictamente necesario, no cruzar en ningún momento zonas inundables, barrancos o cauces", así como "subir al primer piso o a pisos superiores para buscar la máxima protección posible". También, ha recordado, cuando se producen estos fenómenos, hay que ayudar también las personas vulnerables y personas discapacitadas "en todo momento". Preguntado por si se va a enviar un nuevo Es-alert, ha señalado que se tiene que evaluar con los técnicos.