Valderrama pide a la ciudadanía tomar medidas de precaución por las lluvias y advierte de 200 l/m2 en 12 horas

Archivo - El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama Zurián, atiende a los medios en imagen de archivo. - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la ciudadanía tomar medidas de precaución antes el episodio de lluvias que afecta este fin de semana a la Comunitat Valenciana y que puede dejar acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado en un 12 horas. Además, ha avanzado que este mismo sábado la Generalitat remitirá un ES-Alert preventivo a la ciudadanía y ha subrayado que las comarcas que más preocupan son La Safor y la Marina Alta

Así lo ha indicado el conseller tras la reunión de coordinación organizada por la Conselleria de Emergencias e Interior en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ante el episodio de lluvias de este fin de semana.

El conseller ha recordado los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtiendo que hay activos avisos amarillos en toda la Comunitat Valenciana que cambiarán a naranja a partir de las 00 horas de este domingo en el litoral de Alicante, así como en el interior sur y litoral de Valencia. Se espera una situación meteorológica "muy adversa", por lo que se activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, según Aemet.

Valderrama ha subrayado que se prevén 60 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 200 en 12 horas que pueden llegar incluso a 300 litros por metro cuadrado en 24 horas. En este punto, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía por la dana Adam porque "tenemos que estar todos los ciudadanos muy concienciados".

SUBIR A PISOS SUPERIORES Y PERSONAS VULNERABLES

El titular de Emergencias ha incidido en que es "fundamental" tomar las máximas medidas de precaución a partir de esta tarde y "no desplazarse si no es estrictamente necesario, no cruzar en ningún momento zonas inundables, barrancos o cauces", así como "subir al primer piso o a pisos superiores para buscar la máxima protección posible". También, ha recordado, cuando se producen estos fenómenos, hay que ayudar también las personas vulnerables y personas discapacitadas "en todo momento".

Es una dana "importante", ha señalado Valderrama, que ha avanzado que hoy se va a remitir un ES-Alert "preventivamente a la población para que tome las medidas necesarias y esté constantemente informada de la situación que se va a producir". Así las cosas, ha hecho hincapié en que es "fundamental" que la ciudadanía se informe por los canales oficiales de la Generalitat.

Y sobre las comarcas que pueden ser más afectadas por este episodio de lluvias, ha explicado que "dependen de los vientos, de los flujos de vientos, cómo pueden estar afectando" pero "fundamentalmente ahora es La Safor y la Marina Alta la que más preocupa con estos acumulados de lluvias".