València cierra parques y jardines y suspende el concierto del 700 aniversario del Corpus por las lluvias

Archivo - Una persona en bicicleta bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de València ha decretado el cierre de Parques y Jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior, así como el cierre del Jardín del Turia, de cementerios municipales y se ha cancelado también el concierto previsto en el Palau de la Música de 700 aniversario del Corpus por las lluvias.

Así se ha adoptado desde el consistorio tras la reunión celebrada en la mañana de este sábado ante la alerta naranja por lluvias y amarillo por tormentas y fenómenos costeros decretada por GVA para este domingo.

El Ayuntamiento ha comunicado a las entidades privadas que organizan eventos en la ciudad con gran afluencia de público y que comporta movilidad en la ciudad y en el área metropolitana las alertas vigentes y la recomendación de no realizar desplazamientos.

También, por las lluvias, quedan suspendidas las autorizaciones dadas por dominio público para eventos al aire libre al activarse el aviso naranja por lluvias, como ya se señala en la autorización concedida. Se han cancelado las actividades previstas en Jubiocio para la jornada de este domingo y se han suspendido el Rastro y los mercados extraordinarios de domingos y festivos.

El consistorio ha informado asimismo de la apertura de tres los CAES de la ciudad --Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y CAES Emergencias Climáticas del Carmen--, de la suspensión de las actividades al aire libre de la Fundación Deportiva Municipal en toda la ciudad, así como de Balls als Carrers organizados por JCF.

Se ha establecido el cierre de los túneles de la ciudad en el momento que empiece el episodio de lluvias. Policía Local monitorizará los barrancos y se incrementa la vigilancia en las pedanías y se ha reforzado también la plantilla de Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

La Policía Local ha vuelto a informar a los acampados por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de la nueva alerta naranja para el domingo y ha recordado, como ya explicó el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, el pasado viernes a uno de los responsables de seguridad de la acampada de la Plaza del Ayuntamiento ante el episodio de fuertes lluvias el riesgo, de mantener la acampada por la propia seguridad de las personas, así como de viandantes que pasen por la zona en caso de que alguna estructura se vea afectada por las lluvias y vientos, de acuerdo al consistorio.

Asimismo, les han explicado que cuando hay avisos el Ayuntamiento cancela actividades que organiza o autoriza. Sin embargo, la acampada no está autorizada por el consistorio, así que se les ha trasladado que si se mantienen en la zona será bajo su responsabilidad.

Además, desde el Ayuntamiento de València se recuerda que se deben evitar desplazamientos no esenciales, evitar zonas inundables, ríos, barrancos y ramblas, evitar bajos y garajes y subir a zonas altas en caso de inundación y que es "fundamental" tener preparado un kit de emergencia y seguir la evolución de las alertas y los avisos metereológicos por los canales oficiales.