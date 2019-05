El valenciano Alberto Torres Blandina elegido por la Residencia de escritores de la Toji Cultural Foundation

Publicado 14/05/2019 18:40:19 CET

El escritor y profesor valenciano Alberto Torres Blandina ha sido seleccionado para realizar una Residencia de escritores en la Toji Cultural Foundation, en Wonju (Corea del Sur) en otoño de este año.

La estancia, coorganizada por Acción Cultural Española (AC/E) junto a la Residencia de Estudiantes y la institución coreana, tiene como objetivo apoyar a nuestros creadores y promover la creación y el intercambio cultural.

Esta es la cuarta edición de este programa de Residencias cruzadas que AC/E está desarrollando. El objetivo de éstas es facilitar a los creadores unas condiciones óptimas en cuanto a tiempo y espacio en las que desarrollar su trabajo.

AC/E colabora, por un lado, con una de las instituciones literarias de referencia en el área de Asia Pacífico que cada año acoge a unos noventa escritores elegidos a través de un exhaustivo proceso de selección; y, por otro, con la Residencia de Estudiantes que acoge al escritor/a procedente de Corea, explica la entidad a través de un comunicado.

El jurado español ha estado integrado por los escritores y periodistas Inés Martín Rodrigo y Fernando Rodríguez Lafuente y por Alicia Gómez Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes.

La comisión evaluadora ha subrayado la originalidad desde el punto de vista narrativo de Alberto Torres, así como su capacidad para adentrarse en la intimidad y las emociones de los protagonistas que además, desarrollan su acción entre Corea y España, dado el interés del autor por este país asiático.

TRAYECTORIA

Alberto Torres Blandina (València, 1976), es licenciado en Filología Hispánica en la Universitat de València. Hoy ejerce como profesor de lengua y literatura en un instituto de secundaria, como profesor de creación literaria en Fuentetaja y como profesor de creación literaria en la Universidad Politécnica de València (UPV), además de realizar cursos en la UV y en el Cefire València. Tiene una columna de opinión en ValenciaPlaza y realiza ocasionalmente artículos culturales y de viajes en diferentes medios.

Ha publicado hasta ahora las novelas 'Niños rociando gato con gasolina' (Ed. Siruela 2009), 'Cosas que nunca ocurrirían en Tokio' (Bellaqvua 2009), 'Mapa desplegable del laberinto' (Ed. Siruela 2010), 'Con el frío' (Ed. Aristas Martínez 2015) y 'Contra los lobos' (Ed. Aristas Martínez 2016), además de la novela infantil 'El aprendiz de héroe' (Vicens Vives, 2009).

También ha participado en antologías ('The drawbridge: Flight y Riplay. Historias para no creer'), así como en la novela del colectivo literario Hotel Postmoderno: 'Hotel Postmoderno' (Inéditor, 2008), 'De la Habana un barco' (Lengua de Trapo, 2010) y 'Mark Zuckerberg. Una biografía no autorizada' (Che books 2018). Ha sido traducido a seis idiomas.

Entre los galardones que ha ganado, figuran el Premio internacional La Otra Orilla 2007 y el Premio de la Médiathèque Bussy Saint-Georges a la mejor novela extranjera publicada en Francia en 2010. Además, quedó finalista del Premio Café Gijón 2008 y del Premio de la juventud Jean Monnet 2011 (Francia).

Completa su carrera profesional como escritor de teatro, con varias obras llevadas a escena, y creador de shows y combates de literatura en directo como Letring Catch.