El valenciano Raúl Clyde celebra su concierto "más especial" en la sala Auditorio Roig Arena

Raúl Clyde en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Raúl Clyde ha escogido la Sala Auditorio Roig Arena para dar comienzo a su nueva gira, 'El vendedor de rosas', en un concierto al borde del 'sold out'.

La cita ha supuesto un arranque "muy especial" para el cantante de Aldaia, que ha querido iniciar este nuevo capítulo de su carrera en casa, arropado por su público y en una de las actuaciones más importantes de su trayectoria, asegura la organización en un comunicado.

Junto a él, para acompañarle en este inicio de gira, esta noche han subido al escenario artistas de la talla de Hecky, Saiko, Mvrk, ladiferencia, Maig, AmoryOdio y Sammer.

La conexión con el público valenciano ha marcado una velada cargada de emoción, en la que el cantante ha celebrado sus raíces y el crecimiento experimentado durante los últimos años hasta convertirse en una de las voces emergentes más destacadas de la escena urbana nacional.

El concierto ha comenzado con la interpretación del tema 'La culpable', dando paso a las primeras apariciones sorpresa de la noche con la salida al escenario de AmoryOdio y Sammer para interpretar 'Sola pt.2'. A lo largo de la velada, se han alternado momentos de ritmo urbano con pasajes acústicos.

A continuación, se han sucedido temas como 'xsiakaso', 'VOSE' y 'El disco del ferxxo', la cual ha cantado junto a la artista Maig. Tras la interpretación de 'Gracias a Dios', la nómina de colaboradores ha continuado con la aparición de Hecky durante 'SeadoO', así como de ladiferencia (con 'Las estrellas') y Mvrk (con 'Tiendas') en el ecuador del recital.

BLOQUE "INTIMISTA"

Uno de los bloques "más intimistas" de la velada ha tenido lugar cuando el valenciano ha interpretado tres composiciones acompañado únicamente por un piano: 'La Visión', 'COSTABLANCA' y 'Solo x IG'.

El tramo final del espectáculo ha concentrado varios de los sencillos más conocidos del repertorio de Raúl Clyde, quien ha cantado algunos de los temas que han impulsado su carrera.

El público ha recibido con entusiasmo la célebre 'Tuenti (Remix)', tema en el que ha aparecido como invitado el granadino Saiko, seguida de 'Tu dúo favorito'. El concierto ha concluido con una última interpretación de 'La forma q me miras'.