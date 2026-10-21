VDS 2026 arranca en València: inversión, talento y tecnología de 120 países para crear empleo en un momento "disruptivo"

Primera jornada de la novena edición de VDS 2026 - VDS

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El evento tecnológico VDS 2026 ha abierto las puertas de su novena edición, que reúne en el Museu de Ciències de València a startups, inversores, grandes corporaciones, instituciones y líderes de la innovación de 120 países, con el foco puesto en el ciclo "disruptivo y transformador" que abre la inteligencia artificial y las oportunidades de empleo e inversión que suponen las tecnologías y las empresas más "punteras".

La inauguración del encuentro este miércoles ha contado con la participación de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; la alcaldesa de València, María José Catalá; el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, y su CEO, Nacho Mas.

La edición reúne en Valencia a más de 12.000 profesionales procedentes de más de 120 países, 3.000 startups y scaleups, más de 1.500 corporaciones y 800 inversores internacionales que representan más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión. A esta dimensión empresarial se suma una programación con más de 600 ponentes, un 46% de ellos internacionales, más de 200 sesiones y cerca de 100 horas de contenido distribuidas en ocho escenarios.

Bajo el concepto 'GENESIS. Origin of What's Next', VDS 2026 pone el foco en el origen de las próximas transformaciones tecnológicas y empresariales. Juan Luis Hortelano, ha explicado que la elección del lema apela a "mirar hacia delante" porque "estamos en el ciclo tecnológico posiblemente más importante desde la revolución industrial, absolutamente disruptivo y transformador", en el que la inteligencia artificial "va a pasar de ser una herramienta a ser algo transversal y utilizado comúnmente".

"Todo este movimiento tiene un origen, una génesis, que es una investigación en un laboratorio, dos emprendedores que se juntan para iniciar un proyecto, ese inversor que aprueba ese proyecto loco. Queríamos que VDS provocase eso", ha apuntado, antes de añadir que el objetivo del evento es "ser plataforma de visibilidad para la ciudad, pero también del ecosistema y del país".

Además, en declaraciones a los medios, ha añadido que durante el VDS estarán presentes "empresas de todo el mundo, punteras a nivel de inteligencia artificial, de robótica, de biotecnología y de defensa". El objetivo es generar el "caldo de cultivo de relaciones entre empresas, entre empresarios, emprendedores, estudiantes, y que sea todo bueno para la economía valenciana y la española".

Por su parte, el CEO de Startup Valencia, Nacho Mas, ha resaltado que VDS se está consolidando como una "gran cita internacional" y "está posicionando València como se merece". "Conseguimos que de verdad aquí pasen cosas importantes en cuanto a negocios y oportunidades para la economía valenciana", ha apuntado.

Ante los cambios que están experimentando industrias como la IA, la defensa, la salud o la energía, ha reivindicado el papel del encuentro para transformar esas conexiones en oportunidades empresariales: "No queremos que sea únicamente un lugar donde se hable de lo que viene. Queremos que sea un lugar donde empiece".

NUEVAS OPORTUNIDADES Y MEJORAR LA VIDA

Por su parte, la vicepresidenta Susana Camarero, ha puesto en valor que VDS "sitúa Valencia como centro de la conversación tecnológica internacional". Camarero ha indicado que "la IA, la automatización y las nuevas tecnologías están transformando el mercado laboral y las competencias que demandan las empresas". Así, ha expuesto que se debe "conectar la formación con la actividad empresarial para que el talento de la Comunitat se traduzca en nuevas oportunidades profesionales".

Por su parte, la alcaldesa de València ha incidido en la necesidad de que la ciudadanía comprenda cómo la innovación "puede contribuir a mejorar su calidad de vida". Además, Catalá ha señalado que VDS "no es un evento de València, es un evento de país, de innovación".

Uno de los grandes protagonistas de la primera jornada ha sido Carl Lewis, ganador de nueve oros olímpicos y reconocido como World Athlete of the Century, que ha participado en la sesión 'The Gold Medal Mindset: Extreme Performance, Resilience, and Longevity in Leadership'.También ha estado presente Carmen Köhler, doctora en Física y astronauta análoga del Austrian Space Forum.

APLICACIÓN EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA IA

La IA ha ocupado un lugar central en la primera jornada. Entre los referentes internacionales presentes en VDS se encuentra Linda Hong Cheng, fundadora y CEO de Abstract Atomic, vinculada al desarrollo de IA aplicada a entornos industriales y tecnologías físicas.

También participa David Shim, cofundador y CEO de Read AI, plataforma que supera los cinco millones de usuarios activos mensuales y desarrolla sistemas capaces de utilizar la información de reuniones y comunicaciones para asistir a los profesionales en sus tareas.

El cofundador de ClickUp, Chris Cunningham, ha abordado cómo las compañías pueden combinar nuevas herramientas de IA con estrategias de distribución y desarrollo comercial para convertir su alcance digital en oportunidades reales de negocio.

Por VDS pasarán más de 50 fondos y firmas de inversión, junto a líderes de compañías como Spotify, LG Technology Ventures, Miro, Hostinger, Plug and Play, IBM, AstraZeneca y Rolls-Royce.

Entre las conversaciones de la jornada destaca 'Bridging the Innovation Gap: Scaling Between Asian and European Ecosystems', protagonizada por Dong-Su Kim, CEO de LG Technology Ventures, junto a Jorge Nieto, fundador y presidente ejecutivo de Crillon Capital Investment Partners.

ACELERAR LA INNOVACIÓN EUROPEA EN DEFENSA

La defensa, el espacio y las tecnologías de doble uso cuentan con un protagonismo especial en esta edición a través de VDS Defense, una plataforma europea impulsada conjuntamente desde España y Finlandia que celebra durante VDS 2026 su primera gran activación.

La iniciativa nace con la ambición de conectar a los 27 Estados miembros de la Unión UE y 14 aliados estratégicos en una red de colaboración entre fuerzas armadas, startups, grandes compañías industriales, inversores especializados e instituciones.

INNOVACIÓN PORTUARIA Y TALENTO

VDS 2026 acoge también la cuarta edición del Port Entrepreneurship International Congress (PEIC), impulsado por Opentop de Fundación Valenciaport, que reúne en el Agora Stage a representantes de puertos internacionales, startups, inversores y compañías vinculadas a la transformación de la industria marítima y logística.

El desarrollo de nuevas capacidades también tiene un espacio destacado a través de VDS NextTalent, la plataforma de talento impulsada por Startup Valencia con la Universitat de Valencia y la Universitat Politècnica de Valencia como NextTalent Partners.

Entre las actividades de hoy destaca 'The Challenge', el hackathon que reúne a más de 50 participantes para desarrollar soluciones a desafíos reales de innovación.

VDS CULMINARÁ CON LA FINAL DE LA STARTUP COMPETITION

La segunda y última jornada, el 22 de octubre, tendrá uno de sus principales hitos en la fase decisiva de la VDS Startup Competition, que reunirá a las 25 startups finalistas seleccionadas entre 1.560 candidaturas procedentes de 87 países.

La programación continuará con debates sobre financiación y crecimiento de compañías tecnológicas, infraestructuras para IA, defensa y ciberseguridad, además de la transformación de sectores como la educación, las telecomunicaciones y el deporte.

Entre los protagonistas estarán Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play; César Azpilicueta, que abordará la relación entre el alto rendimiento deportivo y las nuevas tecnologías; Vykintas Maknickas, CEO de Saily; y Dmytro Voloshyn, cofundador y CTO de Preply, que analizará el impacto de la IA en el aprendizaje.