Vecinos comienzan a retirar sus vehículos del garanje de los edificios incendiados: "Es inquietante"

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de los dos edificios incendiados en el barrio valenciano de Campanar, que se ha cobrado la vida de diez personas, han comenzado a retirar sus vehículos del garaje del inmueble, acompañados por un bombero y bajo la coordinación de la Policía Local.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, un vecino que tenía una plaza de garaje en el bloque --aunque no vivía en ningún piso del edificio--, Carlos, quien este domingo ha facilitado sus datos personales a la Policía y, tras esperar en "una breve cola", ha accedido al interior del edificio con un bombero para retirar su coche.

"Se puede entrar, en principio está todo bien, las plazas de garaje y los coches", ha resaltado este afectado, al tiempo que ha subrayado que en el garaje "está todo oscuro" y han necesitado linternas para acceder hasta los vehículos.

Asimismo, ha apuntado que en el camino hasta llegar a su vehículo se ha encontrado con "mucha agua, muchos charcos, sin luz, alguna cosa cayéndose y algún ruido extraño". "Es desgarrador ver que llevas aparcando en ese lugar y entrando, saliendo, viendo gente que de algunos conoces los nombres, de otras personas no", ha expresado.

"Conforme estaba saliendo con el coche digo: 'Esta es probablemente la última vez que salgo de aquí'. No me puedo creer que esté entrando y luego esté saliendo con todo lo que ha pasado", ha sostenido, y ha asegurado que todo lo ocurrido "es inquietante". "Le he dicho al bomberos varias veces: 'No me puedo creer esta situación", ha agregado.

Carlos ha expresado que él se encuentra "mejor que otras personas", pues ha aseverado que "hay quien ha perdido su vida, su casa, pertenencias muy grandes o la vida, que es la mayor de todas". "Así que no puedo decir que nosotros estemos mal y además acabamos de recuperar lo único que nosotros teníamos aquí de vínculo material", ha destacado.

Respecto al futuro, ha afirmado que ahora quiere "continuar con la vida" y, "por lo pronto", buscará otro lugar donde poder aparcar su coche. "La zona está hacinada porque acaban de desaparecer del mapa 400 plazas de garaje o así de esta zona, entonces estamos todos sin plazas", ha recalcado.

"Las calles probablemente estén abarrotadas, hay una zona perimetrada alrededor de aquí, con lo cual evidentemente tampoco se puede aparcar", ha concluido.