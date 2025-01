Vecinos del garaje de Benetússer afirman que los trabajos estaban a punto de finalizar: "Faltaban dos o tres días"

VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos vecinos con plaza en el garaje de Benetússer (Valencia), un municipio de la zona cero de la dana, donde una escalera se ha derrumbado este sábado, lo que ha provocado la muerte de un operario y heridas a otro, han señalado que les habían trasladado que las tareas de limpieza en el segundo sótano, que era el que quedaba pendiente, estaban a punto de terminar. "Nos habían dicho que quedaban dos o tres días para acabar", han indicado en declaraciones a Europa Press tras lo sucedido.

Uno de los vecinos Juan Vicente ha señalado que la semana pasada "se vio una grieta en el garaje": "Los técnicos del consistorio la revisaron y dijeron que era seguro".

Igualmente, ha destacado que empezaron a limpiarlo "un mes y medio después" de que la dana del pasado 29 de octubre azotara varios municipios de la provincia de Valencia. "El garaje ha estado lleno de agua y barro durante más de un mes y medio que nadie ha venido a vaciarlo", ha denunciado.

"Estaban terminando, quedaba solo la segunda planta, tenían que vaciar muy poquito", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en que, según les habían informado, "quedaban solo dos o tres días". "La escalera que se ha derrumbado es la que hay auxiliar por si quieres bajar andando", ha apuntado.

Previamente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que, "según las informaciones que tiene la Guardia Civil, el edificio tenía una inspección previa", aunque ha insistido en dejar que la investigación "siga su curso".

Asimismo, el oficial jefe de bomberos ha asegurado que "la estructura del edificio está perfectamente", ya que la escalera pertenecía a una estructura "puntual", por lo que "no compromete para nada a la estructura del edificio" y "no hay riesgo estructural en el resto del edificio". Por ello, el inmueble no ha sido desalojado.

"ES UNA DESGRACIA"

Otra de las personas con plaza de garaje en el edificio ha afirmado que lo que ha sucedido "es una desgracia que nadie quiere que pase" y ha indicado que, "al parecer, se había desplazado un peldaño de la escalera". "Oí que no se bajara por la escalera que estaba mal, pero tampoco puedo decir hasta qué nivel. Cuando he bajado, he ido por el otro lado", ha destacado.

El vecino ha denunciado que "no es normal que casi después de tres meses esté esto sin limpiar". "Han tardado mucho desde el 29 de octubre", ha criticado, al tiempo que ha agregado que "ahora hay una empresa haciéndolo y la sensación es que estaban acabando".