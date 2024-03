Vecinos del incendio de La Vila, con el fuego de Campanar en mente: "La nube de humo que subía me preocupaba"

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del edificio en el que se ha incendiado una vivienda en La Vila Joiosa (Alicante), en el que han fallecido una abuela, su hijo y su nieto de cinco años, han explicado que durante el suceso les vino a la cabeza el incendio de Campanar, en València, en el que murieron diez personas. "La nube de humo que subía era lo que me ha preocupado", ha afirmado Pedro, vecino del piso 24.

El incendio se inició sobre las 2.30 horas de este lunes, en una vivienda localizada en la undécima planta del edificio ubicado en la Avenida dels Mariners número 1 de La Cala de la Vila Joiosa, que tiene 24 plantas, en concreto en la torre 3.

Pedro ha explicado que en su domicilio escucharon sonar la alarma antiincendios y que, en un primer momento, no hicieron caso porque en ocasiones suena, pero cuando volvió a alertar, salió al pasillo y comenzó a oler "a goma quemada". "Ahí ya me asusté", relata.

"Oíamos cómo chillaban las señoras desde el balcón, donde salía todo el fuego y todo el humo. Chillaban: 'Socorro, socorro'. Empezamos a avisar a todos los vecinos como pudimos, tuve que despertar a la niña que la tenía en la cama y vi que ya había tanto humo que era imposible bajar. Estaba ya todo mi pasillo lleno de humo", ha señalado.

Asimismo, ha contado que en ocasiones subieron a una terraza privada "para respirar bien" y ha admitido que les vino a la mente el incendio de Campanar. "Sabía que a ese extremo no iba a llegar porque no era lo mismo, no podía subir el fuego hasta arriba, pero claro, la nube de humo que subía era lo que me ha preocupado. De hecho, tenemos toda la garganta, el pecho y todo, todavía me sabe a goma la boca, pero no pensamos que pudiera llegarnos a afectar tanto arriba, pero sí preocupados por todo lo que es y no sabíamos si se había quedado gente en los pasillos", ha explicado.

Además, Pedro ha relatado que bajó, con un trapo en la boca, varias plantas para comprobar que no había ningún vecino por los pasillos, "pero ya más para abajo era imposible bajar".

Otra vecina, Maite, ha narrado que se tomó una pastilla para dormir y logró salir de casa porque el hijo de Ivonne, otra vecina comenzó a aporrear la puerta hasta que se despertó. "Me salvó la vida", explica emocionada.

Ivonne, por su parte, ha contado que perro alertó ladrando y su hijo comenzó a notar el olor, por lo que salió a avisar al resto de vecinos. "Lo siento mucho por la gente que han fallecido. Este fuego enfrente de los ojos es algo increíble, no son películas ni noticias, es lo real, es que no tiene salida. ¿A dónde saltamos del piso 18? Todavía estoy tiritando de verdad", ha señalado.

"ESTAMOS VIVOS DE MILAGRO"

Julia, otra vecina del edificio, explica que se enteró del fuego porque comenzó a escuchar mucho ruido, por lo que salió a la terraza y vio el humo. "Salí por patas, toqué a mis vecinos y bajé y los bomberos no aparecieron, solo estaba la policía. Los bomberos aparecieron cuando correspondió", ha señalado.

Otro vecino del mismo edificio, de la planta 15, relata que fueron los últimos en ser evacuados, después de que una vecina del piso 9 les llamara insistentemente por teléfono. "Estamos vivos de milagro, la verdad, porque si no seguiríamos durmiendo. Yo creo que fue el humo que no nos dejó despertar, hasta que insistió la vecina con el teléfono móvil y ahí es donde nos despertamos", cuenta.

Además, agradece el trabajo de los bomberos, de los servicios municipales y del hospital de campaña instalado en el bloque dos, donde les atendieron "muy bien". "Lo único que podemos lamentar es el fallecimiento de nuestros vecinos, que prácticamente si no te ves el lunes, te ves el miércoles, o sea que nos conocíamos. La verdad que estamos consternados", ha expresado.