Los vecinos de San Antonio tras iniciarse el derribo de las naves de Zaidía: "Hay que estar alerta"

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidía ha asegurado este martes, tras haberse iniciado los derribos de las conocidas como naves de Zaidía o de la calle Guala sin el correspondiente permiso del Ayuntamiento de València, que estará "alerta" para evitar que estos continúen y que se lleve a cabo cualquier acción encaminada a demoler estas construcciones y edificar en ella un macrohotel como ha planteado la propiedad de las edificaciones.

"Hay que estar alerta", ha indicado a Europa Press la presidenta de la entidad vecinal, Violeta Mateu, que ha asegurado que los vecinos resistirán ante "el pulso" que la empresa propietaria del inmueble está planteando para realizar su proyecto. Asimismo, ha destacado que mantendrán su rechazo al macrohotel y su petición para que las naves alberguen dotaciones públicas para el barrio.

Estas edificaciones se encuentran situadas en el número 3 de la calle Guala de València, en el distrito de Zaidía, y corresponden a la parte interior de la manzana ubicada entre las calles Sagunto, Padre Urbano, San Bruno y Luz Casanova.

Los vecinos de la zona han alertado de la llega este martes por la mañana de una maquina excavadora a las naves y del comienzo de los derribos. Asimismo, han indicado que se han colocado carteles en la entrada comunicando los trabajos de demolición y advirtiendo de las medidas de seguridad necesarias para acceder a este entorno.

Tras tener conocimiento de estos hechos, efectivos de la Policía Local de València se han desplazado hasta estas edificaciones y han planteado una propuesta de sanción, según han informado fuentes municipales, que han afirmado que además se han iniciado diligencias de prevención.

Violeta Mateu ha explicado que al percatarse de que había maquinaria en las naves y que arrancaba la demolición se ha avisado a la Policía Local, que "ha conseguido contactar con el arquitecto técnico del Ayuntamiento" y constatar que "no había permiso para los derribos". "La policía ha abierto el pertinente parte, para que el Ayuntamiento proceda a la sanción que convenga", ha dicho la representante vecinal.

Igualmente, ha apuntado, como también ha hecho el consistorio, que el pasado 22 de diciembre la administración local envió a los propietarios de las naves una notificación, emitida por el servicio de Disciplina Urbanística y la sección de Ruinas-Licencias de Demolición, en la que se le comunica que ha desestimado el trámite iniciado para solicitar la licencia de derribo a través de una declaración responsable.

Mateu ha agregado que si la empresa continuara con los derribos tendría que atenerse a las consecuencias y al posible "delito penal" en el que podría incurrir. La presidenta de San Antonio-Zaidía ha comentado que los vecinos trabajan para que las naves cuente con algún tipo de protección y ha dicho que se está en ese proceso, tras lo que ha resaltado que los derribos no deberían producirse especialmente en esas circunstancias.

Violeta Mateu ha señalado que a pesar de haberse emitido una notificación desde el Ayuntamiento para indicar a la empresa que se ha desestimado la solicitud que ha hecho para acometer los derribos, esta puede no haberla abierto y haberse acogido a la posibilidad que tiene de abrirla en los siguientes diez días hábiles.

"ES COMO UNA GUERRA"

"Pensamos desde la asociación de vecinos que ha sido un pulso, es como una guerra para ver hasta qué punto somos capaces de actuar" en contra de la demolición y de la construcción del macrohotel, ha asegurado la responsable de la entidad ciudadana. "Busca tantear a la asociación de vecinos y al Ayuntamiento para ver cuánto tardábamos en actuar y si podía continuar" con su objetivo de derribo, ha apostillado.

Mateu ha agregado que después de los sucedido esta jornada los vecinos no pueden estar tranquilos. "Hay que estar alerta. La empresa puede seguir, asumiendo más sanciones. No sabemos de lo que es capaz", ha planteado, al tiempo que ha insistido en que para la demolición iniciada este martes "no tenía ningún tipo de permiso".

La presidenta de los vecinos de San Antonio-Zaidía ha subrayado que la oposición al macrohotel es generalizada en todo el barrio. "Un proyecto de esa envergadura no es beneficioso para el barrio. Se encontrará con nuestra oposición asta el último momento. No nos vamos a cansar", ha apuntado.

MANIFESTACIÓN, CACEROLADA Y SUBASTA

Asimismo, ha recordado que dentro de la campaña que la entidad lleva a cabo para proteger las naves y conseguir dotaciones públicas, 'Salvemos las Naves de Guala', se seguirán celebrando los últimos miércoles de mes una manifestación y una cacerolada por la zona, así como la recogida de firmas iniciada para respaldar sus reivindicaciones.

Entre las iniciativas de esta campaña está también una subasta de cuadros, el próximo 4 de enero, con imágenes de las naves u otras "protesta" para recoger fondos.

Desde la entidad vecinal han indicado que este martes por la tarde había gente trabajando en el interior de las naves "con mazas". "Ni la denuncia de la Policía ni las palabras del alcalde le han hecho mella" a la empresa, han aseverado en las redes sociales. Así, han explicado que han comunicado estos hechos a la Policía Local.

Desde el consistorio han precisado que este cuerpo municipal ha indicado que esta tarde no han continuado "con ningún tipo de derribo" y que se estaba "retirando mobiliario".