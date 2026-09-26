Víctimas de la dana se concentran en Alicante contra la "impunidad" de Mazón: "No se ha hecho justicia aún"

Concentración celebrada este sábado ante la sede del Consell en Alicante para protestar contra la "impunidad" del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concentración convocada por asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 personas fallecidas, y por entidades sociales y sindicales ha salido este sábado por primera vez de la provincia de Valencia y se ha celebrado en Alicante para protestar contra la "impunidad" del 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestión de las riadas.

Ante la sede del gobierno valenciano en Alicante, conocida como la Casa de las Brujas, numerosas personas han alzado la voz porque consideran que "no se ha hecho justicia aún" y han mostrado su "indignación" por el aforamiento del exjefe del Consell, para quien han llegado a pedir "prisión", y han criticado que tenga en esta ciudad su oficina de 'expresident'.

La movilización se ha desarrollado un mes antes del segundo aniversario de la tragedia. Varios de los asistentes, parte de ellos desplazados expresamente hasta Alicante, han exhibido y han leído 23 afirmaciones relacionadas con el 29 de octubre de 2024, una por cada mes transcurrido desde la dana. Entre ellas, que el ES-Alert llegó "cuando ya era tarde" o que "aún hay dos personas desaparecidas".

Asimismo, han criticado el "silencio" de Mazón en su segunda comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana y del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que es uno de los investigados en la causa judicial junto con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con los colectivos de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV), han convocado esta cita, que se ha iniciado alrededor de las 18.00 horas en Alicante.

"PREVENCIÓN"

En la concentración, también han reclamado públicamente "prevención" ante episodios climatológicos extremos y han denunciado que municipios afectados por las riadas de hace casi dos años "siguen sin estar preparados" para afrontar situaciones de este tipo.

Desde las agrupaciones organizadoras han mostrado igualmente su solidaridad con las personas que sufren tragedias de cualquier tipo y han subrayado el "derecho" de las víctimas a reivindicar "justicia", incluso ha habido una mención a Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid y que fue desahuciada el pasado miércoles.

Entre los mensajes exhibidos y las proclamas lanzadas durante la concentración, han estado algunas como 'Verdad, justicia, prevención', 'Mazón, a prisión', 'Consell, dimisión' o 'Ni de diputado ni de 'president', nosotros queremos que se vaya a Fontcalent'. Igualmente, intérpretes de 'dolçaina' y 'tabal' han participado amenizando en el acto.

"TIENE QUE PAGAR"

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta de la Asociación Víctimas y Damnificados de DANA Valencia, Elisabeth González, ha explicado que la protesta se ha trasladado a Alicante, 23 meses después, porque "no" quieren que Mazón "continúe siendo aforado". Según ha recalcado, el 'expresident' "tiene que pagar como responsable de emergencias en la Comunitat Valenciana".

"No puede ser que se haya reído de las víctimas este lunes pasado, como hemos visto [en la comisión de investigación sobre la catástrofe en el Congreso], y que continúe siendo aforado, cobrando el dinero que está cobrando y encima se ría de las víctimas", ha afeado, antes de subrayar que van a seguir "peleando un mes más" y asegurar que "no" van a parar "hasta que se haga justicia".

Por su parte, la presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, quien ha agradecido "a toda la gente de Alicante" el "apoyo" demostrado "desde el primer día", ha subrayado que el exjefe del Consell "continúa aforado, continúa de diputado y continúa cobrando".

También ha cargado contra el 'expresident' por no responder a preguntas de diputados en la comisión del Congreso: "Esta semana [Mazón] decía que no contestaba las preguntas de la comisión de investigación por respeto a la justicia y a la instrucción que se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Por esa misma razón, no debería haber activado la oficina de 'expresident' que está disfrutando aquí en Alicante".

Por lo tanto, ha continuado, están en la capital alicantina "para recordar que Carlos Mazón es indigno de continuar de diputado y continuar en la política", al tiempo que ha advertido: "Lo que nos pasó a nosotros en la zona cero puede pasar en Alicante o en Castellón o en cualquier territorio valenciano porque continúan los mismos negligentes que el 29 de octubre de 2024".

"AGRADECER TODO EL APOYO"

De otro lado, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha afirmado que debían "esta visita" a Alicante, "a la tierra de Carlos Mazón". "Mazón no representa a Alicante y Alicante no representa a Mazón. Por lo tanto, debíamos venir agradecer todo el apoyo que nos han estado dando", ha aseverado.

Álvarez ha calificado como algo "vergonzoso" esa comparecencia en la cámara baja del que fuera jefe del Consell durante la riada: "Escuchamos y pudimos ver las no respuestas, las sonrisas, los gestos vergonzantes, cómo entró un individuo y cómo salió más miserable que todavía entró". "Para las familias eso es rompernos y es hacer un daño innecesario", ha sentenciado.

Y ha vuelto a acusar a Mazón de "psicópata", a la vez que ha prometido ir "allí donde haga falta". "Estuvimos en Bruselas, hemos estado en Madrid en varias ocasiones, estuvimos en Alemania viendo la reconstrucción y teníamos que estar en su tierra para dar las gracias y para acompañar los alicantinos que no tienen la culpa de que él sea uno de ellos", ha zanjado.