Vinaròs ve "injusto" no pasar a la Fase 2 y pide a Sanidad que se revise la decisión

Los partidos sostienen que la decisión se basa más en criterios "políticos y geográficos" que en sanitarios

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), con su alcalde a la cabeza, el socialista Guillén Alsina, ha emitido un comunicado en el que, por unanimidad, muestra su disconformidad con la decisión de la Conselleria de Sanidad de no permitir que el Departamento de Salud pueda pasar a la Fase 2 el lunes, "tal y como estaría previsto, atrasando como mínimo este cambio de fase hasta el 1 de junio".

A su juicio, se trata de un "trato injusto" hacia las comarcas o zonas geográficas que "distan sustancialmente de las áreas urbanas y metropolitanas de la Comunitat, donde se concentran muchos de los servicios administrativos y su consecuente influencia territorial".

Los grupos en el consistorio --PSPV, PP, PVI, TSV, Cs y Compromís-- han emitido el comunicado tras una reunión telemática, después de que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunciara este martes que "por prudencia" la Generalitat había decidido no pedir el pase de la Comunitat Valenciana a la Fase 2, lo que implica que los diez departamentos de salud que llevaban un adelanto de una semana sobre el resto de áreas, permanecerán otra más en la 1, al igual que el resto.

Así, la Junta de Gobierno entiende que esta decisión se basa más en criterios "políticos y geográficos" que en sanitarios, que en el Departamento de Salud de Vinarós, actualmente, "son más favorables que en muchos otros departamentos de salud valencianos".

La Junta de Portavoces señala que no es intención de los grupos políticos del consistorio avanzar rápidamente y de forma "irresponsable" como si se tratase de "una carrera", sino que entienden la "complejidad" de la situación y que la salud de las personas "está por encima de todo". Por eso, no pueden entender que, a pesar de cumplir la mayoría de los criterios, no se les permita acceder a la Fase 2.

Las formaciones subrayan que tanto en el ámbito municipal como privado, la ciudadanía de Vinaròs "hace semanas que, de forma intensa se prepara para, poco a poco, intentar recobrar la normalidad con todas las garantías posibles de atención, servicio y trato en todos sus sectores productivos, un trabajo que ahora se ve interrumpido durante, al menos una semana más, con la consiguiente afección económica".

PROFESIONALIDAD

La Junta de Portavoces agradece y valora la "profesionalidad" de todos los trabajadores del Centro de Atención Primaria y del Hospital Comarcal de Vinaròs, así como de sus equipos directivos, que durante esta pandemia han demostrado "su valía, perseverancia y eficacia" como servidores públicos de la sanidad que han permitido preservar la vida de muchos de los vecinos.

Además, explica que la comarca, de la que Vinaròs es capital administrativa y "referente sanitario", también quiere reivindicarse "como un espacio de convivencia social y de oportunidades laborales necesarias para vertebrar la Comunitat Valenciana".

"No entedemos que los criterios sanitarios y técnicos que nos permitieron pasar de la Fase O a la Fase 1 ahora no nos sirvan para continuar con el proceso de desescalada asimética por departamentos de salud, solicitada por la misma Conselleria de Sanidad al Gobierno de España, y poder pasar a la Fase 2 con todas la garantías de seguridad implementadas", añade el comunicado.

Así, el consistorio pide a la Conselleria de Sanidad que se informe de qué parámetros no se cumplen para no dejar pasar a la siguiente fase al Departamento de Salud de Vinaròs.

La Junta de Portavoces solicita que, "con la más absoluta lealtad institucional hacia la administración autonómica, pero también con la más absoluta lealtal hacia los intereses de toda la ciudadanía de Vinarós, independientemente del color político", esta decisión sea revisada y que se tengan en cuenta las "singularidades" de los diferentes departamentos de salud de la Comunitat Valenciana para poder avanzar a la fase 2.