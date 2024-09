Vox no apoyará el incremento de retribuciones de altos cargos y el PSPV votará a favor: "No queremos hacer demagogia"

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha avanzado que votará en contra de convalidar en Les Corts Valencianes el decreto del incremento de las retribuciones para los empleados públicos de la Generalitat, el PSPV-PSOE ha confirmado que apoyará esta medida, por lo que saldrá adelante, y ha pedido "no hacer demagogia" con esta cuestión, mientras que Compromís todavía no ha decidido el sentido de su voto.

De esta manera lo han avanzado los portavoces de sendos grupos tras la reunión de este martes de la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics, de cara a la celebración del pleno de la diputación permanente este próximo jueves, donde se debatirá la convalidación de este decreto y otro sobre viviendas turísticas.

De un lado, el síndic de Vox, José María Llanos, ha asegurado que su grupo apoyará este último porque tienen "muy claro" la defensa de la propiedad privada como "uno de los pilares fundamentales de la democracia consolidada" y ha apostado por "conjugarlo con el uso social de la vivienda" en la coyuntura actual. "Es adecuado este decreto", ha valorado.

Sin embargo, ha confirmado que no apoyarán el incremento de las retribuciones para el funcionariado y los "cargos políticos", si bien ha considerado "razonable, oportuno y adecuado" la revisión para los funcionarios, ha asegurado que "no resulta acertado mezclar" esta retribución con el incremento salarial de los "cargos políticos".

Desde la oposición, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha adelantado que su grupo votará a favor del decreto para la subida de sueldos de los empleados públicos, algo que ha considerado "de justicia", una "cuestión positiva" y un "reconocimiento a la defensa de la administración pública". "No queremos hacer demagogia", ha defendido.

En este sentido, ha aprovechado para lamentar que en la época de los gobiernos del Botànic no han encontrado "la misma empatía" en el PP --entonces en la oposición--, que se mostraba "muy crítico ante hipotéticas subidas de sueldo".

De hecho, Muñoz ha reivindicado la necesidad de "cuidar" y "defender" a las personas que se dedican a la política, así como que estas tengan un sueldo "de justicia" y "acorde a su responsabilidad". "No vamos a hacer un 'casus belli' (...), es el momento de defender la política en un momento de antipolítica preocupante", ha recalcado.

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha indicado que todavía no han decidido el sentido de su voto --lo hará este miércoles en la reunión del grupo parlamentario--, aunque se ha mostrado "favorable" a apoyar el incremento de las retribuciones para los empleados públicos. En este punto, ha afeado al 'president' Carlos Mazón y a sus altos cargos que "sí que han tenido prisa para subirse el sueldo".

COMPARECENCIA DE MAZÓN, AMNISTÍA Y ÓRGANOS ESTATUTARIOS

Por otra parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha detallado que respecto a la solicitud presentada por el PSPV para la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la Mesa de les Corts "no ha tramitado" la misma dado que en la misma "no especificaba" si tenía que ser en la diputación permanente o ya una vez iniciado el periodo de sesiones. Además, tanto Vox como el PP han coincidido en que a dos semanas del Debate de Política General "no procedía" apoyar esa petición.

Desde el PSPV, José Muñoz ha lamentado la "falta de voluntad política" de Mazón para comparecer en Les Corts y ha acusado al jefe del Consell de "huir" del parlamento valenciano. "Si hay voluntad, todo es posible", ha valorado.

Por otro lado, José María Llanos (Vox) ha felicitado al Consell por "seguir adelante" con el recurso de inconstitucionalidad a la "bárbara" ley de Amnistía, tras el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu (CJC), y ha abogado por que los tribunales y la justicia "frenen el desatino" que supone, a su juicio, esta normal.

Preguntado por la reforma de los órganos estatutarios, el síndic de Vox ha afirmado que su grupo negociará con el PP, "que es quien tiene que hacer las ofertas", para poder alcanzar "acuerdos puntuales", y ha rechazado acordar "nada" con el PSPV o Compromís. "Negociaremos lo que el PP ofrezca, no nos cerramos a nada en esta cuestión", ha apuntado Llanos, que ha precisado que los 'populares', al margen de ello, pueden "negociar con cualquier" partido.

Sobre esta cuestión, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que desde su grupo hablarán "con todas las formaciones". "El PP siempre escuchará a todos", ha agregado.