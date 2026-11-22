El cabeza de lista de VOX al Congreso por Castellón, Alberto Asarta - VOX

CASTELLÓ, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de VOX al Congreso por Castellón, Alberto Asarta, ha reclamado hoy inversiones y oportunidades para frenar la despoblación de las comarcas del interior,

Así, lo ha señalado durante una visita a Morella acompañado por Llanos Massó, David Muñoz según ha informado la formación.

"Tenemos que preguntarnos por qué tantos jóvenes tienen que marcharse de los pueblos donde han nacido porque no encuentran oportunidades para construir su futuro", ha cuestionado y ha defendido inversiones en infraestructuras pendientes, mejores comunicaciones, atención sanitaria accesible y vivienda.

En particular, ha reclamado infraestructuras hidráulicas para llevar y garantizar el suministro de agua a los municipios de la comarca, tanto para los vecinos como para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

"Defendemos la caza, una actividad muy arraigada en nuestros pueblos, que contribuye a controlar la sobrepoblación de determinadas especies, evitar daños en los cultivos y mantener la actividad económica en el medio rural. Hay que apoyar a los cazadores y acabar con las trabas innecesarias que dificultan su actividad", ha afirmado.

Asarta ha destacado las propuestas de Vox de fiscalidad mínima y bonificaciones en zonas despobladas, simplificación administrativa y apoyo a las explotaciones familiares y al relevo generacional y ha recordado el rechazo del partido a los recortes de la PAC y su propuesta de tener en cuenta la despoblación en el reparto de ayudas.

Ha señalado que, junto a la ganadería, la agricultura de secano -con cultivos como cereales y frutos secos- forma parte de la actividad económica de Els Ports y necesita condiciones que permitan mantener las explotaciones.

"No puede ser que abrir un pequeño negocio sea una carrera de obstáculos, ni que nuestros agricultores y ganaderos tengan que dedicar más tiempo a rellenar papeles y cumplir exigencias burocráticas que a trabajar", ha denunciado.

El candidato ha pedido que los recursos públicos se destinen a resolver las necesidades de quienes viven y trabajan en los pueblos y a ofrecer oportunidades a los jóvenes. "Si un joven quiere quedarse en Morella, en Forcall, en Cinctorres o en cualquier pueblo del interior, tiene que poder hacerlo. Nuestros pueblos no necesitan más promesas. Necesitan agua, carreteras, médicos, viviendas y oportunidades para tener futuro", ha apostillado.