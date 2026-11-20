Archivo - El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo (d), antes del programa 'Cara a Cara.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha reconocido errores en asuntos como la corrupción en sus propias filas o el problema de la vivienda aunque ha defendido que hoy España está en una mejor situación que cuando él llego a La Moncloa.

"Mi Gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores, he confiado en gente que no debía", ha comenzado Sánchez la intervención inicial del debate 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a las irregularidades de algunos de sus colaboradores más próximo como el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo.

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