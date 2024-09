Weird Market selecciona en su catálogo oficial 180 proyectos de animación, videojuegos, cómics y juegos de mesa

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 16º Weird Market confirma los 180 proyectos que formarán parte de su catálogo oficial: una selección dividida en 10 largometrajes, 39 cortos, 22 series, 44 videojuegos, 20 webseries, 8 proyectos transmedia, 15 cómics y 22 juegos de mesa.

En el marco de la programación de este Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media se presentarán un total de 27 con la presencia de sus creadores o equipos artísticos. Será la nueva sede de La Harinera en Valencia la que acoja una de las citas más esperadas en cada edición durante el viernes 4 y el sábado 5 de octubre.

Este catálogo oficial muestra un año más "el músculo de un sector en continua pujanza, con capacidad de adaptarse a las nuevas técnicas, métodos de trabajo y cuyos resultados son aplaudidos tanto por la crítica especializada, como por cualquier tipo audiencia", explica, en un comunicado, José Luis Farias, director del evento, que añade: "Es nuestro deber y nuestra esencia servir de altavoz y escaparate mundial tanto para los creadores, como para sus obras".

En el apartado de largometrajes los asistentes podrán conocer detalles sobre tres títulos iberoamericanos; Frank and Mary del español Javier Pinto, El Sinnerman de la multipremiada y nominada al Goya Carmen Córdoba; y El Viaje de Azul de la mexicana Aline Romero, donde a través del stop motion trata temas actuales como el cambio climático o la crisis migratoria.

El cortometraje "vuelve a brillar con luz propia" y serán ocho los trabajos presentes en la cita valenciana. Producciones y coproducciones de España, Francia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos, atestiguando la importancia de las conexiones y apoyos internacionales. Títulos muy esperados como Agua Dulce de la mexicana Ana Ramírez, quien entre otros ha trabajado para Pixar y DreamWorks TV. También Barro del nominado al Goya José Prats, el español afincado en Reino Unido estrena su último cortometraje "Adiós" en el Festival de Cine de San Sebastián.

Otra de las coproducciones, en este caso hispano lusa, es Birds & Shells de Alessandro Novelli (De Imperio). España y Francia unirán sus fuerzas en dos de los cortos: Carmela de Vicente Mallols y Con Café (Cuentos con la c) de María Manero Muro. El listado lo completan Planetarium de Yuri Rojo Alonso, Rollin' Punkis de Alberto Andrés Sánchez y Welcome to the Pleasure Dome de Víctor Bonafonte.

SERIES, WEBSERIES Y PROYECTOS TRANSMEDIA

Otro de los apartados destacables es el de las series con cinco presentaciones, dos de ellas encabezadas por nombres de mujer: Violeta de Paula Abreu y Catwalk de Lidia Luna, Toni Mortero junto a Omayra González (proyecto ganador de Next Lab Generation 2024); una buena muestra de cómo las animadoras están reivindicando su espacio en la industria por méritos propios. Además de estos títulos, también habrá novedades sobre la postapocalíptica Antártida de Javier Tostado, OVERMUM de JuanPe Arroyo (quien ha trabajado para El asombroso mundo de Gumball) y Sarrabisco del portugués Jorge Ribeiro.

Las webseries estarán representadas por Simona & Jacques, Aprendiendo a Cazar Monstruos del argentino Ruben F Stremiz, y Us, Over Here de la portuguesa Joana Sousa Pinto. Mientras que en las propuestas transmedia se verán avances de Artxipelagoa de Oier Aranzábal, al igual que Martians Vs Roughnecks de Pete Michels, un afamado creador que ha estado al frente de múltiples episodios de Los Simpson o Padre de Familia.

Los formatos físicos seguirán manteniendo su protagonismo dentro de la presente edición. En lo que respecta a los cómics se hablará de Megalith, una obra de la autora Lizz Lunney, mientras que en los juegos de mesa se ha confirmado la presentación de Refugio, realizado por el diseñador/trabajador social David Expósito; es el primer juego de mesa social sobre personas refugiadas y Derechos Humanos.

La 16ª edición de Weird Market está coorganizada por el Instituto Valenciano de Cultura, adscrito a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Cuenta también con el patrocinio principal de Europa Creativa MEDIA, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Valencia; la participación del Ministerio de Cultura, ICEX, Valencia Innovation Capital, Acción Cultural Española a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) y el ICAA; el patrocinio de À Punt, HP; el apoyo de IndieDevDay, Tangram Solutions, AVEPA, Animat, Movistar Plus+ y RTVE, entre otros.