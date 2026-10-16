World Press Photo pone en valor el fotoperiodismo que "representa" y "reflexiona" sobre la actualidad

La Fundación Chirivella Soriano ha presentado la 14ª edición de la exposición de World Press Photo. - WORLD PRESS PHOTO

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición World Press Photo llega a su cita con la Fundación Chirivella Soriano de València para poner en valor el fotoperiodismo que "representa" y "reflexiona" sobre la actualidad y como herramienta para comprender "un mundo cada vez más complejo".

La fundación ha presentado este viernes la 14ª edición de la exposición, que incluye 42 proyectos de fotoperiodismo del año 2025 y se podrá ver hasta el próximo 8 de noviembre en València.

Al acto de presentación han asistido el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; la directora de la Fundación Chirivella Soriano, Begoña Garzón; el director de World Press Photo València, Pablo Brezo; y la representante de World Press Photo, Alba Noguera.

La muestra reúne algunos de los acontecimientos, conflictos y transformaciones sociales que marcaron el año 2025, ofreciendo una mirada plural sobre la actualidad internacional a través del trabajo de algunos de los mejores fotógrafos documentales del mundo.

Es la 71ª edición de World Press Photo, destaca la Foto del Año, 'Separados por el ICE', de Carol Guzy, una "representación de la crisis más grande de la migración y de las restricciones políticas actuales desde el gobierno de Trump", además de "las protestas sociales, la crisis de la democracia y la crisis climática".

Además, en la exposición están las dos imágenes finalistas y los trabajos de los fotógrafos españoles Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez, reconocidos en esta edición.

"RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE LOS FOTOPERIODISTAS"

La portavoz de World Press Photo en el acto ha destacado a los colaboradores regionales, que "persisten" en la "necesidad" de traer estas imágenes. "Genera un público muy fiel porque la exposición viaja alrededor del mundo, va a más de 80 ciudades y es vista por más de tres millones de personas". "Es una gran situación en el mapa global que pueda estar aquí año tras año", ha señalado.

World Press Photo busca dar "visibilidad y reconocimiento al trabajo de los fotoperiodistas y mostrar que se está perdiendo el sustrato de veracidad de lo que la fotografía puede tener como rol social", ha apuntado Noguera.

"Los periodistas gráficos siguen pidiendo mirar al mundo y representarlo de forma ética y veraz. Lo que hacemos es educar y continuar haciendo formas de entrenamiento para los fotoperiodistas y también verificar, tenemos un equipo forense que revisa las imágenes como han sido tomadas y presentadas en algún curso, píxel por píxel, para que no haya contenido añadido o modificado", ha argumentado.

La representante de World Press Photo ha explicado que las historias de la muestra "representan al mundo como está ahora en su pluralidad". "Hay un recorrido desde la crisis climática a las rutas migratorias de hoy en día, el auge de la ultra derecha alrededor del mundo y las consecuencias que se está teniendo, las políticas migratorias de Estados Unidos, pero también la preservación de comunidades minoritarias y sus formas de vida. Nos permite pausar durante el tiempo que estemos en la exposición y poder mirar de otra manera", ha deslizado.

"Muchas veces parece que la exposición puede ser leída como una colección de desesperanzas y de desastres". Y ha añadido que "es posible también verla como una oportunidad para transformar la desesperanza colectiva en una reflexión y una forma de mirar diferente, y también en el diálogo entre visiones que podían parecer absolutamente dispares que en la fotografía periodística se vuelve una evidencia".

LOS PELIGROS DE LA IA Y LAS REDES SOCIALES

Al ser preguntados por los peligros del uso de la IA, Noguera ha indicado que las observaciones que realiza World Press Photo son "constantes y diarias". Aunque ha dicho que "la fotografía con IA no es una fotografía, la fotografía implica que hay una persona detrás de una cámara utilizando la luz para capturar un momento".

"Lo que está en peligro es la circulación de imágenes de forma descontextualizada y poco verificada. Apostamos por la información que acompaña a las fotografías a través de las descripciones. No se pueden entender las fotografías periodísticas sin el texto que las acompaña. Vamos a seguir protegiendo a través de análisis forenses e ir encontrando tecnologías para encontrar y detectar estas infracciones", ha contado.

"Lo que hace que sea una fotografía periodística es el estar allí", ha recalcado. Y ha puesto como ejemplo la Foto del Año, 'Separados por el ICE', de Carol Guzy, que "lleva visitando el mismo centro judicial de anti-inmigración día tras día, que es uno de los únicos que permiten a fotoperiodistas entrar, porque el resto está censurado".

"LAS FOTOGRAFÍAS CONSTRUYEN NUESTRA MEMORIA VISUAL"

El representante World Press Photo València ha reafirmado que "la gente quiere saber que el autor ha estado en el lugar dando fe de lo que pasa, y de ahí que todos los trabajos tengan un pie de foto del que la hace", ha explicado, a la vez que ha advertido que "las redes sociales no son medios de comunicación y no son formas de información, sino seguramente de lo contrario".

Brezo ha apuntado que tienen el "reto" de explicar a los jóvenes cuál es la "relevancia" de las fotografías de la exposición. "Las fotografías están hechas en base a unos estándares legales y sociales", aunque ha lamentado que "los fotógrafos a día de hoy compiten con la cultura del meme y la cultura del 'scroll'", además de la falta de hábito a prestar atención de los espectadores".

El representante en València de World Press Photo ha puesto de ejemplo las escenas de la dana de octubre de 2024, indicando que son "fotografías indiscutibles y han sido indiscutidas, los contenidos son absolutamente polémicos y están sujetos a todo tipo de errores". "Si no tuviésemos el trabajo de los periodistas gráficos locales, nacionales e internacionales tendríamos una visión muy deformada de lo que fue. Tendría quizá más forma de conflicto político que de tragedia ambiental", ha explicado.

Además, ha reclamado la "importancia de estas fotografías y de los contenidos, como elementos que construyen nuestra memoria visual, para entender el mundo hoy y para que los que vienen después también lo entiendan".

Por otra parte, la directora de la Fundación, Begoña Garzón, ha señalado que este tipo de eventos "ayudan muchísimo a que València siga apareciendo y estando dentro de la ruta cultural e informativa en el ámbito europeo".