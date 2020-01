Ximo Puig cree que la derecha "quiere tapar con gritos e insultos" que "podría haber ayudado" a desbloquear el gobierno

Publicado 05/01/2020 16:35:11 CET

Se muestra "absolutamente satisfecho" de que Sánchez "plantee la agenda valenciana" y a la Comunitat como "paradigma de las políticas sociales"

VALENCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha aseverado que "las derechas" quieren "tapar a través de gritos, amenazas e insultos" en el Congreso la "realidad" de que "tiene que haber un gobierno que salga adelante y que ellos, en definitiva, podrían haber ayudado a que eso fuera posible".

Así ha valorado, en declaraciones a los medios, la sesión de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. Puig ha tachado de "lamentable el estado de crispación" en el que las "derechas quieren convertir" a España y ha criticado los "gritos, ruidos e insultos" en el Congreso "por parte de la derecha".

A su juicio, este comportamiento "significa que no admiten lo que ha sido su responsabilidad de no ayudar a la gobernanza", porque, según ha defendido, "hacía falta facilitar de alguna manera salir de este atasco en el que estábamos viviendo" y "ellos podrían haber participado, pero pasaron de la ultraderecha a la ultrairresponsabilidad".

En este sentido, el líder de los socialistas valencianos cree que "simplemente que quieren tapar a través de gritos, amenazas e insultos lo que es la realidad": "Que tiene que haber un gobierno que salga adelante y que ellos en definitiva podrían haber ayudado a que eso fuera posible, en su legitima defensa de sus ideas, nadie dice que no tengan que defender sus ideas, lo que no es posible es intentar que España no tenga gobierno y esté permanentemente bloqueada".

Ximo Puig ha lamentado que la "derecha ideológica ya la ha liderado la ultraderecha" cree que ha habido un "acercamiento de las posiciones hacia las ideas de la extrema derecha", un hecho que considera "extraordinariamente malo para la democracia y para la convivencia".

En este sentido, ha expresado que le "gustaría que el PP volviera a posiciones más moderadas", pero que en estos momentos son "profundamente radicales y profundamente rencorosas". Puig opina que los 'populares' "están llamando a la gente a la confrontación".

"Yo espero que los españoles y las españolas no sigan ese camino", ha manifestado, para asegurar que "en la calle no existe esta crispación". Así, el secretario general del PSPV-PSOE ha deseado que "la mala política de estas derechas no infecte a la sociedad".

LA COMUNITAT, MODELO DE "GOBERNAR DESDE DISTINTAS MIRADAS"

En clave valenciana, el 'president' ha señalado que están "absolutamente satisfechos" porque Sánchez "ha plantead la agenda valenciana y ha planteado a la Comunitat Valenciana como el paradigma de las políticas sociales" y de "cómo se puede gobernar desde distintas miradas".

Se trata, ha remarcado, de un "hecho extraordinariamente importante". "Hemos pasado de ser paradigma de la corrupción a ser en estos momentos el paradigma de las políticas sociales avanzadas y del progreso", ha celebrado.