Yolanda Díaz insiste en que la reducción de jornada laboral ayudará a "modernizar España" y "mejorar la productividad"

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que la negociación de la reducción de la jornada laboral encara su "tramo final" y ha afirmado que la medida "mejora la productividad" y la vida de los trabajadores.

Díaz, en una comparecencia en València, ha indicado que la mesa de diálogo social, cuya próxima reunión será el jueves, es "muy importante para mejorar el país, modernizar España, aumentar la productividad", "hacer que podamos vivir un poco mejor y colocarnos en pista de salida de todos los países del mundo".

Yolanda Díaz ha afirmado que la reducción de la jornada laboral es el "debate de la época" y ha reiterado que la medida "mejora la vida de los trabajadores, sirve para reducir las emisiones de CO2" y ayudará a "mejorar la salud mental en el trabajo", ya que "una de las causas de muchas incapacidades temporales es el estrés".

Además, ha recordado que la normativa incluirá también una modernización del control horario que permitirá a los inspectores comprobar "en tiempo real" las horas que trabajan las plantillas. "Desde que he llegado al Ministerio de Trabajo hemos reducido las horas extras no retribuidas a la mitad, pero en España se hacen tres millones de horas extras no retribuidas", ha advertido.

Igualmente, la ministra ha insistido en que se regulará el derecho a la desconexión. "Es fundamental que no sea el privilegio de unos pocos", ha agregado.