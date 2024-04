Zaplana vuelve a declarar en Erial: dice que "jamás" habló con Juan Cotino de ITV y que se llevaban "fatal" desde 2003

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha tenido oportunidad de volver a declarar en el juicio que se sigue contra él y otras 14 personas más por el caso Erial después de que su exjefe de Gabinete volviera a referirse hoy a él por el amaño en las ITV. El 'expresident' ha defendido que "jamás" habló con el expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía Juan Cotino sobre las adjudicaciones de las ITV y ha asegurado que se llevaban "fatal" desde 2003: "Rompí relaciones en la Comunitat Valenciana con el gobierno de Francisco Camps", ha dicho.

Así se ha pronunciado en la sexta jornada del juicio por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros.

Esta sesión se ha destinado a los últimos acusados y a los representantes legales de diversas sociedades cuestionadas en el procedimiento. Una de ellas pertenece a Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, quien ya declaró ayer y confesó el amaño en las adjudicaciones de las ITV. También dijo que Zaplana participó en la reunión con Juan Cotino en la que este último mostró interés por la adjudicación y aseveró que le informó de las operaciones en Luxemburgo, donde se constituyeron dos sociedades con fondos para pagar comisiones.

García declaraba hoy como representante legal de Dobles Figuras Consultores y, en un momento determinado, el fiscal le ha vuelto a preguntar por el amaño de las ITV y García ha manifestado: "Fueron Juan Cotino y Zaplana los que tomaron las decisiones sobre los amaños".

Precisamente en ese momento y por alusiones, Daniel Campos, abogado de Zaplana, ha intervenido para afirmar que García únicamente podía declarar como persona jurídica y no como persona física. El presidente del tribunal le ha contradicho y, en ese instante, también ha pedido que su cliente volviera a declarar para garantizar su derecho de defensa ante las alusiones, algo que se le ha concedido.

Así, Zaplana se ha vuelto a poner delante del micrófono y ha desmentido haberse reunido con García y Juan Cotino en 1997 para hablar de las ITV. "Jamás hablé con Juan Cotino sobre esta cuestión", ha aseverado.

"Como la acusación --ha agregado-- da tanta importancia a mis agendas, si relaciona las entrevistas de Juan Cotino en mi agenda podrá comprobar que no hay en esa fecha ni en ninguna cerca ninguna reunión en la que estuviéramos los tres. En toda mi agenda esa reunión no existe y no será porque no tengo anotaciones de Juan Cotino a las que ha hecho referencia la UCO y el fiscal".

Sobre la operación de Luxemburgo, el 'expresident' ha manifestado que no ha tenido "ninguna comunicación" de la misma, pese a lo declarado por García: "Para nada", ha apostillado.

Fue en 2005 cuando, según declararon los sobrinos de Cotino y García, Juan Cotino les indicó que había pagar un 30% por la adjudicación. El abogado de Zaplana le ha preguntado por si en ese periodo su relación con el exdirector de la Policía era la misma que en 1997 y ha dicho: "Era absolutamente inexistente y tengo un elemento de prueba público y notorio".

Y ha agregado: "Mi última reunión con Juan Cotino fue en 2003, en la que además había más gente, e imagino que sería por un acontecimiento en Valencia de índole político. De ahí a mi detención no hay una sola reunión en mi agenda con Cotino".

En esta línea, ha explicado que desde 2003 se llevaban "fatal": "Rompí relaciones en la Comunitat con el gobierno de Camps. Fue un episodio bárbaro desde el punto de vista político y mediático. Así, cuando Cotino en teoría se encarga de hacerme llegar una remuneración no sé muy bien por qué, yo ya no tenía relación con él".

Zaplana ha acabado su intervención asegurando que cuando salió de la prisión provisional tras ser detenido por Erial, se encontró con Juan Cotino, recuperó su relación personal con él y su sintonía. "Lamento mucho su fallecimiento", ha declarado.