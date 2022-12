Un silo automatizado para la recogida de pedidos, reserva de probadores o espacios de autocobro, principales novedades

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Zara ha inaugurado este viernes su tienda "más emblemática" de València, de 6.000 metros cuadrados (m2) ubicada en la calle Don Juan de Austria, en pleno centro, la más grande de la compañía en la ciudad y de las más amplias de Europa, con una plantilla de 150 trabajadores, y que, además de sus "amplias" instalaciones, incorpora la última tecnología y funcionalidades "al servicio del cliente", como la reserva de probadores, la integración del espacio físico con el online, un silo automatizado para la recogida de pedidos o espacios de autocobro.

Esta tienda "emblemática" se ubica en las históricas galerías comerciales de Don Juan de Austria número 4, tras el traslado de las dos tiendas de Zara Woman y Zara Man de la misma calle, que da como resultado "la consolidación y ampliación" de la oferta comercial de la compañía en el centro de la ciudad en una única ubicación con más de 6.000 metros cuadrados construidos en tres plantas. Esta reordenación supone también que la tienda de la compañía en la calle Colón con Pascual y Genís albergará a partir de este mismo viernes únicamente la colección de mujer.

Todo este proceso va "en línea" con el objetivo de la compañía de apostar por emplazamientos más grandes dotados con "las últimas novedades comerciales y tecnológicas" de la plataforma integrada de tiendas físicas y online, como las recientemente abiertas en Battersea (Londres) y en Plaza de España (Madrid). Así lo han explicado responsables de la compañía este viernes en una visita para los medios de comunicación minutos antes de la inauguración oficial de la tienda.

Con puntualidad, a las 11.00 horas ha sido el momento exacto en que han abierto las puertas del nuevo espacio y han comenzado a acceder las decenas de personas que esperaban en el exterior desde más de una hora antes de la inauguración. Los primeros clientes en acceder han sido recibidos entre aplausos de los trabajadores del centro y al grito de "Bienvenidos a Don Juan de Austria".

La nueva tienda abre sus puertas tras un "profundo" proceso de reforma del espacio comercial durante el cual se ha tratado de sacar "el máximo partido" a las instalaciones. En el exterior se ha recuperado la antigua fachada con la apertura de amplios huecos de cristaleras que dotan al espacio comercial de luz natural y una conexión permanente con "la luminosidad característica de la capital valenciana".

En el interior predomina un entorno "blanco, limpio y neutro" --la concepción parte del diseño de un "cubo blanco" a partir del cual se construyen los espacios-- con notas de color y calidez que proporciona la madera del mobiliario y los tonos naturales de los textiles a lo largo de las tres plantas, en las que se distribuyen nuevas áreas dedicadas a líneas de Beauty y Lencería, la colección de equipamiento deportivo y zonas de calzado y complementos con espacios adyacentes de reposición.

Precisamente, una de las principales novedades destacadas es la incorporación de las herramientas tecnológicas "más eficientes" para ofrecer al cliente una experiencia "única" e integrada con la plataforma online. De esta forma, los clientes pueden navegar de forma online por la tienda, consultar el inventario disponible, reservar un probador o recoger en dos horas los pedidos.

Entre las nuevas funcionalidades se encuentran un punto de recogida de compra online con silo robotizado, un probador virtual, cajas específicas para la atención de devoluciones, zona de autocobro y zona de reciclaje de cartón para clientes. Concretamente, el silo robotizado, una de las novedades más destacadas, dispone de una capacidad de 1.500 pedidos.

Este 'Modo tienda' pretende "facilitar la experiencia" del cliente mediante servicios como 'Click & Try', para reservar un probador; 'Click & Go', para comprar un producto en la página web y poder recogerlo en tienda en dos horas, 'Click & Find', para geolocalizar el producto y ubicarlo en la planta correspondiente; y 'Pay & Go', para confeccionar la cesta de compra mediante el escaneo de productos en la misma tienda y pagar de forma online.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La nueva tienda es eficiente, para lo que dispone de algunos de los sistemas de ecoeficiencia medioambiental "más avanzados" y, de hecho, opta a la categoría Oro de la certificación de construcción sostenible Leed.

Entre las medidas implantadas para reducir el impacto medioambiental destacan sistemas eficientes de calefacción y refrigeración, iluminación LED para un mayor ahorro de energía y utilización de materiales más respetuosos con el medioambiente, entre otras.

Además, la tienda está conectada a la plataforma interna de la compañía que monitoriza de forma centralizada el consumo eficiente de las instalaciones de climatización y electricidad de la tienda, con el fin de optimizar su gestión, identificar los sistemas más eficientes, mejorar su mantenimiento y definir estrategias para disminuir la demanda de energía.