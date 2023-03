McKinsey.- Agenda Informativa de Europa Press para el 21 de marzo ( 2 )

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este miércoles, 22 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupadas en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.15 horas: En online, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa, mediante un vídeo grabado, en la inauguración de la I Cumbre Agroalimentaria-Sistemas Alimentarios Globales, que se celebra en Barcelona. .

-- 09.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, interviene en el Congreso Fiscal 2023 que organiza Lefebvre. Espacio Bertelsmann (C/ O'Donnell 10). También se puede seguir online. .

-- 10.00 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, participa en la sesión 'Looking at the Future' sobre el despliegue e implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), organizada por EY. Sede de EY en Madrid (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65). También se podrá seguir por 'streaming'. .

-- 10.30 horas: En Madrid, indexa Capital presenta su primer plan de pensiones para autónomos. En Espacio Utopicus (Paseo de la Habana 9-11). También formato online.

-- 11.30 horas: En Madrid, el presidente de Tecnitasa, José María Basáñez, y el director general, José Antonio Muro, presentarán la estrategia del grupo y harán balance de 2022. El acto será en el Edificio GMP, en la calle Orense, 34.

-- 18.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita la exposición Sistema Español de Seguros Agrarios. Lucernario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Paseo Infanta Isabel, 1.

-- 18.30 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, participa en la Jornada 'Todo un país de turismo'. Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Calle Hortaleza, 63.

TURISMO

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del nuevo Catálogo NUBA 2023.